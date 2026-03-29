Polícia Militar apreende granada em rua de Boa Viagem, no Interior do Ceará

Um artefato explosivo do tipo granada foi localizado em uma rua do município de Boa Viagem, interior do Ceará, na madrugada deste domingo (29).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a granada foi encontrada após uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, na rua Flores Bela Vieira de Andrade, no bairro Recreio.

Veja também Segurança Três homens são assassinados a tiros em loja de açaí de distrito de Sobral Segurança Investigados por roubos a joalherias são presos em pousada no litoral do Ceará

Ao chegar ao local, os policiais militares se depararam com o artefato, isolaram a área e acionaram uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para a remoção do material. Após a chegada do Bope, a granada foi retirada de forma segura. Não houve feridos.

Segundo a Polícia, testemunhas afirmaram que indivíduos armados, que estavam em duas motocicletas, seriam os responsáveis por disparar tiros contra uma residência da rua e, em seguida, deixar o artefato explosivo na via.

Os policiais estão em diligências para encontrar os suspeitos.

Denuncie

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações ao repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Essas informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Ainda é possível fazer a denúncia on-line, clicando neste link.