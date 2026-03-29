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Investigados por roubos a joalherias são presos em pousada no litoral do Ceará

Outras três pessoas foram detidas e ouvidas como testemunhas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Segurança
Material apreendido pela polícia em operação.
Legenda: Na operação, foram apreendidos sete smartphones, 1,5 gramas de cocaína e dez abraçadeiras de nylon.
Foto: Reprodução/PMCE.

Dois homens foram presos, na noite da última sexta-feira (27), em uma pousada na Praia do Preá, no município de Cruz, no litoral oeste do Ceará. A dupla é investigada por envolvimento em roubos, especialmente contra joalherias

Segundo a Policial Militar da Polícia Militar do Ceará (PMCE), havia indícios de planejamento de novas ações criminosas em Fortaleza.

Os homens, um da Bahia e outro do Piauí, tinham mandados de prisão em aberto, expedidos pelas Justiças dos Estados do Piauí e Maranhão, por envolvimento em roubos a instituições financeiras. O homem do Piauí também teria mandado de prisão pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, receptação e tráfico de entorpecentes.

Na pousada, equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da 3ª Companhia do 11º Batalhão e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) encontraram a dupla na companhia de uma mulher do Maranhão e de outros dois homens do Piauí e do Maranhão, que foram detidos e ouvidos como testemunhas

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A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Acaraú, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, com o cumprimento dos mandados de prisão em desfavor dos dois suspeitos. Os demais foram ouvidos como testemunhas.

As pessoas presas aparecem de costas.
Legenda: Os alvos da investigação possuíam mandados de prisão em aberto, expedidos pelas Justiças dos Estados do Piauí e Maranhão.
Foto: Reprodução/PMCE.

Articulação interestadual

A prisão ocorreu em uma ação conjunta das equipes de Inteligência Policial Militar da PMCE, Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e Polícia Militar do Tocantins (PMTO), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

A  ação integrada entre a Assessoria de Inteligência (Asint) da PMCE, a Coin da SSPDS-CE e o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública da Região Nordeste (CIISPR-NE) foi elaborada após o recebimento de informações da Agência Regional de Inteligência da PMMA e da Agência Local de Inteligência do 9° BPM da PMTO.

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