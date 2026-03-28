Líder de facção criminosa que ameaçou comerciantes e moradores é preso no Vicente Pinzón

Um dos chefes do grupo criminoso carioca Comando Vermelho foi preso no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, nessa sexta-feira (27). Ele é suspeito de diversos crimes na região.

Paulo Ricardo Ferreira Costa, de 28 anos, conhecido como "Cara de Vaca", foi capturado em operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará.

Ele já tinha antecedentes por latrocínio, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo, desacato e posse de drogas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o chefe da organização criminosa estaria ameaçando comerciantes e moradores do Vicente Pinzón.

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Ele foi localizado e preso após troca de informações. Aparelhos celulares foram apreendidos durante a prisão.

LEI ANTIFACÇÃO

"O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes previstos na nova Lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção), tendo em vista que se trata de um integrante de organização criminosa ultraviolenta", afirmou a SSPDS.

A Lei Antifacção, aprovada em novembro de 2025, tem como foco o fortalecimento das investigações contra grupos criminosos.

Entre as medidas, está aumento de pena para alguns casos de 20 para 40 anos e mecanismos de bloqueio de bens e reversão dos valores para fundos de segurança pública.