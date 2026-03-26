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Quem é ‘Mingau’: cearense chefe de facção e esposo de foragida presa no RJ

A companheira dele foi presa nesta quinta-feira (26).

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Foto de Mingau, um dos criminosos mais procurados no estado do Ceará.
Legenda: Gilberto de Oliveira Cazuza tem seis mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça cearense.
Foto: Divulgação/SSPDS.

Gilberto de Oliveira Cazuza, conhecido como "Mingau", é esposo de uma mulher presa nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, suspeita de integrar um grupo criminoso responsável por crimes no Interior Sul do Ceará. O homem é chefe de facção criminosa, é foragido da Justiça do Estado e considerado de alta periculosidade.

Em 2016, uma ação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) resultou na captura de um trio portando duas armas de fogo, no município de Morada Nova. Um deles era “Mingau”, que na data tinha 26 anos e ainda não possuia antecedentes.

Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Morada Nova, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma.

'Mingau' é apontado como o principal líder da facção carioca Terceiro Comando Puro no Ceará
Legenda: 'Mingau' é apontado como o principal líder da facção carioca Terceiro Comando Puro no Ceará
Foto: Reprodução

Atualmente, com seis mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça cearense, “Mingau” já possui antecedentes pelos crimes de homicídio doloso, tráfico de drogas, associação para o tráfico, e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Ele é apontado como um indivíduo de alta periculosidade e é procurado também por integrar um grupo criminoso atuante no Vale do Jaguaribe.

Em agosto de 2024 o Diário do Nordeste noticiou que o homem seria o principal líder do então Terceiro Comando Puro no Ceará. Existe a suspeita de que 'Mingau' esteja escondido no Rio de Janeiro, onde foi se esconder e costurar o ingresso do TCP em território cearense. A facção carioca se aliou à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em diversos estados, inclusive no Ceará.

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SOBRE A ESPOSA DE MINGAU

A mulher de 37 anos, não identificada formalmente, foi capturada no Rio de Janeiro. Contra ela foram cumpridos dois mandados de prisão pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídios e tráfico de drogas.

Ela foi localizada e presa no bairro Taquara, após troca de informações entre as polícias do Ceará e do Rio de Janeiro, por meio da 22º Delegacia.

A captura foi deflagrada após uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI-Sul).

A ação contou com o auxílio de equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do DPI-Sul, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Tratativas estão sendo realizadas para o recambiamento da capturada, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

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