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Câmara de Morada Nova (CE) empossa novos vereadores nesta segunda (23) após prisão de parlamentares

Além dos petistas, as outras duas vagas afetadas foram ocupadas por Weder Basílio (PP) e Renato das Vazantes (PSB).

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Imagem composta por três fotos lado a lado de homens sorrindo. À esquerda, um homem com cabelo bem curto ou raspado usa óculos, camiseta clara em dois tons e um colar com pingente; ele está em frente a uma parede com painéis verticais claros. No centro, um homem careca com barba grisalha veste uma camiseta escura e sorri, em um ambiente interno com iluminação mais quente. À direita, um homem com cabelo curto e grisalho e barba por fazer usa uma camisa polo cinza, inclinado levemente para frente, sorrindo em um ambiente interno claro.
Legenda: Em ordem: Arnaldo Cazuza, Edmundo Araújo e Edinho. Vereadores assumiram vagas do PT no Parlamento de Morada Nova.
Foto: Reprodução/Instagram.

Três novos vereadores do PT foram empossados na Câmara Municipal de Morada Nova, a 170 km de Fortaleza, nesta segunda-feira (23). São eles: Arnaldo Cazuza, Edmundo Araújo e Edinho – este deixou a diretoria-geral da Casa para assumir um assento no plenário. Eles chegam ao Parlamento mais de dez dias após uma operação policial prender e afastar cinco vereadores da cidade.

Além dos petistas, as outras duas vagas afetadas foram ocupadas por Weder Basílio (PP), que retornou à Câmara depois de uma temporada como secretário municipal, e Renato das Vazantes (PSB), suplente que já estava em exercício quando as diligências foram cumpridas. 

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No último dia 12, foram cumpridos mandados de prisão contra cinco vereadores da cidade. São eles: os petistas Hilmar Sérgio (presidente da Câmara Municipal), Gleide Rabelo (1ª secretária da Casa) e Cláudio Maroca; Júnior do Dedé, filiado ao PSB, que estava licenciado para comandar a Secretaria Municipal de Administração; e Régis Rumão, então suplente do PP em exercício.

A Justiça também determinou o afastamento dos mandatos por 180 dias, o bloqueio de ativos e o sequestro de bens dos suspeitos.

Eles são suspeitos de receber dinheiro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) para o financiamento das suas campanhas nas eleições de 2024, com promessas de ajuda na estratégia de infiltração do grupo na política do município.

Vereadores se pronunciam

Em nota, a defesa do vereador Hilmar Sérgio diz aguardar acesso aos autos para ter conhecimento da acusação e espera provar sua inocência. “Hilmar Sérgio é servidor público concursado, vereador de oito mandatos consecutivos, e afirma não ter qualquer relação com o crime organizado. A ação judicial tomou-o de surpresa e ele se encontra pronto para colaborar com a justiça”, manifestou. 

Já a vereadora Gleide Rabelo afirmou “total inocência” e compromisso em colaborar para a elucidação dos fatos, por meio de nota da defesa. “Gleide Rabelo é servidora pública concursada, vereadora de dois mandatos, com atuação destacada na comunidade. Nunca foi presa ou processada por qualquer fato”, pontuou. 

As defesas de Cláudio Maroca e de Régis Rumão não foram localizadas. O PontoPoder entrou em contato com a assessoria de imprensa de Júnior do Dedé, mas não houve pronunciamento sobre o caso.

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