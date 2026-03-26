Homem é preso por fazer 'gato' e desviar energia com carregador para veículo elétrico em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26) por furtar energia no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Na casa dele, a Polícia identificou irregularidades como ligação direta em unidade consumidora — popularmente conhecida como "gato" — e desvio de energia elétrica na garagem, onde havia um carregador para veículos elétricos.

A "inspeção técnica" que resultou na prisão do infrator foi conduzida por técnicos da Enel, distribuidora de energia no Ceará.

Além desse caso, outra pessoa foi presa em flagrante, nesta quinta, por também furtar energia em Aracati, no litoral Leste. Segundo a Enel, foi feita outra inspeção técnica — acompanhada de policiais civis — em Canoa Quebrada, onde a concessionária identificou uma ligação clandestina em uma residência.

"O responsável utilizava energia dessa forma há cerca de quatro anos", informou a Enel.

Na terça-feira (24), houve, ainda, outra prisão por furto de energia em Quixeré, no Interior do Estado. Nessa ocorrência, foi identificada uma ligação irregular de energia em uma unidade residencial. "Nos três casos, os responsáveis pelos imóveis onde foram encontradas as ligações irregulares foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante", afirmou a distribuidora.

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Furtar energia pode causar prisão de um a oito anos

O Código Penal prevê pena de um a oito anos de prisão para quem furta energia elétrica. De acordo com a Enel, o crime tem um efeito coletivo por comprometer a qualidade do fornecimento e representar risco à população, especialmente para quem manipula a rede elétrica de maneira irregular.

"Ligações clandestinas podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede, provocando interrupções. Também é importante destacar que parte da energia furtada é repassada para a tarifa, impactando consumidores que estão regulares", aponta Eduardo Gomes, responsável pelo setor de Inspeções da concessionária.

Só em 2025, a Enel contabilizou mais de 180 prisões por furto de energia no Ceará, que resultaram tanto de inspeções diárias feitas pela companhia como de ações integradas com as forças de segurança do Estado.