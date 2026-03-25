Polícia Civil apreende drogas e armas em caixa de som, em bagageiro de ônibus, no Ceará
Com auxílio de um cão farejador, agentes encontraram material escondido no bagageiro de um ônibus vindo do Rio de Janeiro.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou a apreensão de uma carga de drogas e armas de fogo, na manhã desta quarta-feira (25), em Tauá, no interior do Estado.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o material ilícito estava escondido dentro de uma caixa de som localizada no bagageiro de um ônibus de viagens.
A operação foi conduzida pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio do cão farejador Faruk. Durante a abordagem ao veículo, o animal indicou a presença das substâncias dentro do equipamento de som.
Ao abrirem a caixa, os policiais encontraram quantidades de maconha e ecstasy, além de duas pistolas que estavam junto aos entorpecentes.
De acordo com as investigações policiais, a encomenda saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino final a cidade de Tauá. Todo o material foi recolhido e retirado de circulação.
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A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar quem é o proprietário dos itens e para combater o transporte interestadual de materiais proibidos.