Polícia Civil apreende drogas e armas em caixa de som, em bagageiro de ônibus, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou a apreensão de uma carga de drogas e armas de fogo, na manhã desta quarta-feira (25), em Tauá, no interior do Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o material ilícito estava escondido dentro de uma caixa de som localizada no bagageiro de um ônibus de viagens.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio do cão farejador Faruk. Durante a abordagem ao veículo, o animal indicou a presença das substâncias dentro do equipamento de som.

Ao abrirem a caixa, os policiais encontraram quantidades de maconha e ecstasy, além de duas pistolas que estavam junto aos entorpecentes.

De acordo com as investigações policiais, a encomenda saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino final a cidade de Tauá. Todo o material foi recolhido e retirado de circulação.

Veja também Segurança 138 membros de torcidas organizadas são denunciados por confrontos em Clássico-Rei Segurança Idosa e jovem são mortos durante ataque a tiros em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil informou que as diligências continuam para identificar quem é o proprietário dos itens e para combater o transporte interestadual de materiais proibidos.