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Idosa e jovem são mortos durante ataque a tiros em Juazeiro do Norte

Um dos suspeitos do crime estava preso e foi liberado momentos antes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
Segurança
Viatura da PMCE.
Legenda: A PMCE afirmou que foi acionada para a ocorrência e localizou um dos suspeitos do crime em via pública.
Foto: José Leomar/Arquivo DN.

Uma idosa de 89 anos e um jovem de 19 foram mortos a tiros em Juazeiro do Norte, no cariri cearense, nesta terça-feira (24). Um dos suspeitos de envolvimento no ataque, que estava preso e foi liberado momentos antes do crime, voltou a ser detido.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem de 36 anos havia sido apresentado na Delegacia da Mulher, no dia anterior, por violência doméstica. Ele teria participado do duplo homicídio logo após deixar a unidade prisional. 

As vítimas estavam em uma residência, quando quatro suspeitos chegaram atirando. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. 

Em nota, a PMCE afirmou que foi acionada para a ocorrência e localizou um dos suspeitos em via pública após diligências, realizando abordagem e prisão. 

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Antecedentes

O homem possui antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de homicídio doloso, roubo seis vezes, furto e tentativa de furto, corrupção de menores, e lesão corporal dolosa.

Ainda conforme a PMCE, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte onde foi ouvido como testemunha.

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