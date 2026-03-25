Idosa e jovem são mortos durante ataque a tiros em Juazeiro do Norte
Um dos suspeitos do crime estava preso e foi liberado momentos antes.
Uma idosa de 89 anos e um jovem de 19 foram mortos a tiros em Juazeiro do Norte, no cariri cearense, nesta terça-feira (24). Um dos suspeitos de envolvimento no ataque, que estava preso e foi liberado momentos antes do crime, voltou a ser detido.
Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem de 36 anos havia sido apresentado na Delegacia da Mulher, no dia anterior, por violência doméstica. Ele teria participado do duplo homicídio logo após deixar a unidade prisional.
As vítimas estavam em uma residência, quando quatro suspeitos chegaram atirando. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.
Em nota, a PMCE afirmou que foi acionada para a ocorrência e localizou um dos suspeitos em via pública após diligências, realizando abordagem e prisão.
Veja também
Antecedentes
O homem possui antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de homicídio doloso, roubo seis vezes, furto e tentativa de furto, corrupção de menores, e lesão corporal dolosa.
Ainda conforme a PMCE, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte onde foi ouvido como testemunha.