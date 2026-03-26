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Professor de ioga é denunciado por perseguição e assédio sexual em Canoa Quebrada

A denúncia do MPCE foi feita por uma aluna contra um uruguaio que atuava como instrutor.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:27)
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A fachada do edifício do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) apresenta uma parede de pedras claras com a logomarca oficial e a sigla da instituição em destaque. O prédio moderno possui entrada de vidro sob uma marquise branca, cercada por rampas de acessibilidade e áreas verdes sob um céu azul.
Legenda: Denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Ceará na última terça-feira (24).
Foto: Divulgação.

Um uruguaio que atuava como professor de ioga na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por perseguição e assédio sexual contra uma aluna

A acusação foi apresentada à Justiça nesta terça-feira (24). Segundo a denúncia, o caso começou em agosto de 2023 e o professor teria se utilizado de condição hierárquica superior para obter vantagens sexuais.

Conforme a vítima, ela conheceu o homem em uma viagem e os dois conversaram e trocaram telefones. No mesmo dia, ele apareceu na casa da mulher, que morava sozinha, sem ter sido convidado.

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Segundo informações do MP, a vítima se encontrava em situação vulnerável, enfrentando episódios de crise de pânico na época. 

Ele ofereceu serviços como professor de ioga que foram inicialmente aceitos pela mulher. As aulas ocorriam na residência dela e ele apresentava “técnicas” com conotação sexual, o que passou a causar incômodo na vítima.

Por conta disso, ela se afastou e recusou novas aulas com o homem, que passou a persegui-la. Ele aparecia na frente da casa dela sem avisar ou ser convidado por uma semana e enviando mensagens.

Após a denúncia, será iniciado um processo penal para apurar as acusações e punir os crimes que tenham sido cometidos.

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