Professor de ioga é denunciado por perseguição e assédio sexual em Canoa Quebrada

Um uruguaio que atuava como professor de ioga na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por perseguição e assédio sexual contra uma aluna.

A acusação foi apresentada à Justiça nesta terça-feira (24). Segundo a denúncia, o caso começou em agosto de 2023 e o professor teria se utilizado de condição hierárquica superior para obter vantagens sexuais.

Conforme a vítima, ela conheceu o homem em uma viagem e os dois conversaram e trocaram telefones. No mesmo dia, ele apareceu na casa da mulher, que morava sozinha, sem ter sido convidado.

Veja também Segurança Polícia Civil apreende drogas e armas em caixa de som, em bagageiro de ônibus, no Ceará Segurança Mulher de líder de facção acusado de comandar expulsões em Morada Nova é presa no RJ

Segundo informações do MP, a vítima se encontrava em situação vulnerável, enfrentando episódios de crise de pânico na época.

Ele ofereceu serviços como professor de ioga que foram inicialmente aceitos pela mulher. As aulas ocorriam na residência dela e ele apresentava “técnicas” com conotação sexual, o que passou a causar incômodo na vítima.

Por conta disso, ela se afastou e recusou novas aulas com o homem, que passou a persegui-la. Ele aparecia na frente da casa dela sem avisar ou ser convidado por uma semana e enviando mensagens.

Após a denúncia, será iniciado um processo penal para apurar as acusações e punir os crimes que tenham sido cometidos.