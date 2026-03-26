Mulher de líder de facção acusado de comandar expulsões em Morada Nova é presa no RJ

Uma mulher apontada como companheira do suposto líder de uma facção criminosa acusado de ordenar a expulsão de moradores no Distrito de Uiraporanga, em Morada Nova, no Ceará, foi presa na última terça-feira (24), no Rio de Janeiro. A ação ocorreu de forma integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias civis carioca e cearense.

A prisão ocorreu no bairro Taquara, na zona Sudoeste do Rio. Equipes da PRF, policiais civis da 22ª Delegacia de Polícia (Penha) e do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior Sul do Ceará localizaram e capturaram a mulher, que estava foragida da Justiça.

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Um mandado de prisão preventiva havia sido expedido contra ela pela Vara Única da Comarca de Tabuleiro do Norte/CE. A mulher foi encaminhada para a 22ª Delegacia de Polícia Civil, também no Rio de Janeiro.

Participação em ações de facção criminosa

As investigações apontam que a mulher presa participava ativamente de ações de uma facção criminosa, repassando ordens para ataques contra rivais.

Mesmo longe do Ceará, ela é suspeita de ter comandado roubos e extorsões praticados contra moradores e empresários da região do Vale do Jaguaribe.

Conforme a investigação, a mulher seria a companheira de um dos líderes de uma facção cearense, suposto responsável por ter ordenado uma expulsão em massa no distrito de Morada Nova, assim como "imposição do medo como estratégia de domínio", e citado na Lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS)..