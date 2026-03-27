Mulher é presa após matar madrasta idosa e esfaquear filho da vítima em Fortaleza

Uma mulher identificada como Erlen Lauriano da Silva Almeida, de 30 anos, foi presa após matar a madrasta, de 67 anos, e o filho da vítima, de 27 anos, no bairro Papicu, em Fortaleza, na quinta-feira (26). As motivações dos crimes ainda não foram esclarecidas.

Já nesta sexta-feira (27), o Ministério Público do Ceará opinou pela homologação do flagrante e a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa requereu a liberdade provisória. O juiz Fabiano Damasceno Maia, da 17ª Vara Criminal, decidiu pela conversão para “garantir a ordem pública”.

“A acusada de maneira covarde e sem nenhum motivo aparente esfaqueou a sua madrasta na qual foi a óbito e ainda esfaqueou o filho da madrasta com uma peixeira de 24 cm”, relatou o juiz na decisão.

Ainda de acordo com Fabiano, o modus operandi da acusada demonstra sua periculosidade, vez que esfaqueou duas vítimas sem nenhum motivo aparente, demonstrando insensibilidade com a vida humana.

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CHORO APÓS O CRIME

Inicialmente, a suspeita foi localizada e contida por uma equipe da motopatrulha da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Em seguida, após informações repassadas, outras composições policiais se deslocaram até um apartamento na comunidade do Pau Fininho, onde confirmaram a ocorrência.

“No local, os policiais encontraram um homem com lesões provocadas por faca. Populares informaram que a outra vítima, uma mulher, já havia sido socorrida por meios próprios a uma unidade hospitalar”, informou a PMCE.

Diante da situação, o homem ferido também foi socorrido. Posteriormente, foi confirmado o óbito da mulher lesionada.

“A suspeita, que não residia no imóvel e estava no local como visitante, foi apresentada no 15º Distrito Policial, onde foi autuada por homicídio e tentativa de homicídio. Ela, que não possuía antecedentes criminais, foi colocada à disposição da Justiça”, informou ainda a entidade.