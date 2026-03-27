Homem é preso vendendo canetas emagrecedoras em polo de lazer de Fortaleza

Um homem de 38 anos, não identificado formalmente, foi preso por vender canetas emagrecedoras nas imediações do polo de lazer do Monte Castelo, Fortaleza, na quinta-feira (26).

O homem foi preso em flagrante por posse ilegal das canetas emagrecedores e ampolas do medicamento. A captura foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia do 1º Distrito Policial (1º DP).

Antes da prisão, os agentes notaram que o homem trafegava de forma suspeita pela região em uma motocicleta.

Veja também Segurança Professor de ioga é denunciado por perseguição e assédio sexual em Canoa Quebrada Segurança Homem é preso por fazer 'gato' e desviar energia com carregador para veículo elétrico em Fortaleza Segurança Quem é ‘Mingau’: cearense chefe de facção e esposo de foragida presa no RJ

Após a abordagem, policiais encontraram com o homem dois frascos de medicamentos e uma seringa no compartimento de cargas da moto.

Suspeito morava em Messejana

Uma equipe policial em diligências na residência do suspeito, no bairro Messejana, apreendeu bolsas térmicas, caixas de isopor, ampolas com medicamentos, seringas e outros diversos insumos de uso médico.

Celulares e máquinas de cartão de crédito também foram confiscados na ação, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia do 1º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime contra a incolumidade pública. Ele segue à disposição do Poder Judiciário, segundo a pasta.