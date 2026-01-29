Polícia cumpre 35 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho no Ceará

Dezenas de integrantes da facção carioca Comando Vermelho (CV) foram alvos da 1ª fase da 'Operação Impacto', deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), nesta quinta-feira (29). 35 mandados de prisão foram cumpridos.

20 suspeitos já estavam detidos em unidades prisionais e outros 15 foram capturados durante as primeiras horas do dia. Dois deles ainda foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Nenhum dos presos exercia função de liderança dentro da facção. No entanto, de acordo com o delegado Thiago Salgado, titular da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas (Draco), chamou atenção da Polícia a extensa ficha criminal de alguns deles.

Conforme os investigadores, os suspeitos atuavam em diversas regiões do Estado, como Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos.

"Cada um tinha sua função específica, uns era a função tráfico de drogas, outros função de comercialização ilegal de armas de fogo... A área de atuação e a função de cada um ficou muito bem demonstrada na investigação", disse Thiago Salgado.

COMBATE À CRIMINALIDADE

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, e o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, também participaram da coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira para divulgar detalhes sobre a 'Operação Impacto'.

Roberto Sá destacou que "muitas vezes, as investigações têm um tempo dentro do devido processo legal e é preciso aguardar as informações".

"Nós estaremos dia a noite combatendo essa criminalidade" Titular da SSPDS.

Márcio Gutierrez acrescenta que “a Polícia não dará trégua ao crime organizado. São criminosos perigosos, violentos, envolvidos com atividades criminosas graves, como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Tiram a paz e a tranquilidade da nossa população".

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie e drogas, "materiais que reforçam as investigações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa", disse a PCCE.