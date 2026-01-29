Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Situação análoga à escravidão e armas: a casa do grupo suspeito de tentar sequestrar crianças no CE

A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro suspeitos, em audiência de custódia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A foto mostra uma parte de um imóvel em que há barracas, camas, cadeiras e um ventilador, além de outros objetos.
Legenda: Os suspeitos moravam em um sítio localizado em Pacatuba, cidade próxima a Maracanaú.
Foto: Reprodução.

Uma denúncia contra pessoas suspeitas de tentar sequestrar crianças em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), levou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) a um sítio, onde policiais encontraram pessoas em situação análoga à escravidão e apreenderam duas armas de fogo.

Quatro suspeitos foram presos em flagrante, na noite da última segunda-feira (26). Em audiência de custódia realizada nesta quarta (28), a Justiça Estadual decretou as prisões preventivas de Gustavo Iancovith, de 27 anos; Laura Eduarda Christo Flores, 26; Rubia Evanoviti Saviti, 18; e Sandra Batista Ferreira, 53.

"Os suspeitos passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (28/01). O Juízo do 7º Núcleo de Custódia e das Garantias, com sede em Maracanaú, converteu as prisões em flagrante em preventivas. O caso está em segredo de justiça e mais informações não podem ser repassadas", confirmou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em nota.

O grupo foi autuado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por tentativa de sequestro e associação criminosa armada, após moradores do bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú, suspeitarem que eles pretendiam sequestrar duas crianças.

A defesa dos presos não respondeu ao contato da reportagem. Ao serem interrogados, os suspeitos negaram qualquer tentativa de sequestrar crianças e afirmaram que se aproximaram de famílias para vender colchas de cama e outros produtos.

Veja o vídeo da suposta tentativa de sequestro:

Apreensão de armas de fogo

A reportagem apurou que, após as prisões em flagrante, em Maracanaú, a Polícia Militar chegou a um sítio no Distrito de Forquilha, no Município de Pacatuba, onde os suspeitos e outras pessoas moravam.

Ao realizarem buscas na propriedade, os policiais militares apreenderam uma espingarda calibre 22, na residência do caseiro; e uma pistola calibre 9mm, com 50 munições, pertencentes a Sandra Batista Ferreira.

A suspeita alegou que detém registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e porte legal da arma de fogo. Já o caseiro negou que era o proprietário da espingarda - o que foi confirmado por testemunhas - e não foi detido.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é condenado a mais de 28 anos por matar ex-colega de facção em Fortaleza

teaser image
Segurança

PM preso por assaltar motorista de app em Fortaleza responde por organização criminosa

Condições precárias de trabalho

Os policiais militares relataram à Polícia Civil do Ceará (PCCE) que encontraram um suposto funcionário do sítio, que "exercia atividades sem remuneração regular, em condições que aparentavam ser precárias e possivelmente análogas à escravidão, embora não tenha sido realizada, naquele momento, apuração específica sobre esse fato".

"O depoente relata que, durante a diligência, chamou-lhe atenção a situação estrutural da residência, pois não havia alimentos disponíveis na geladeira ou em áreas comuns, encontrando-se os alimentos armazenados exclusivamente no quarto da Sra. Sandra, o qual permanecia trancado", descreve um Termo de Depoimento colhido pela Polícia Civil.

Segundo o documento, os PMs encontraram no sítio, ainda, crianças "se alimentando de pequena quantidade de comida remanescente de animal abatido no dia anterior, havendo inclusive outro animal abatido armazenado para consumo posterior".

R$ 86,9 mil
em espécie, um veículo Fiat Uno, aparelhos celulares, perfumes, 20 colchas de cama embaladas e outros objetos foram apreendidos pelos policiais militares, no sítio.

Aproximação com as crianças

Pais de duas crianças, que moram no bairro Alto da Mangueira, afirmaram à Polícia Civil que acreditam que os suspeitos tentaram sequestrar os filhos deles, na noite da última segunda-feira (26).

Três suspeitos passaram pelas residências das possíveis vítimas algumas vezes, segundo os denunciantes. Primeiro, eles perguntaram pelos pais das crianças. Depois, teriam tentado uma aproximação com elas.

"Uma das mulheres aproximou-se das crianças segurando uma colcha em uma das mãos, enquanto com a outra mão tentava alcançar uma das crianças, aparentando clara intenção de contato físico; que, diante dessa situação, sua esposa agiu rapidamente, puxando a criança pelo braço e conduzindo-a para o interior da residência, a fim de protegê-la", relatou o pai de um menino.

Os suspeitos foram questionados pelos pais das crianças e saíram no veículo em alta velocidade. As pessoas arremessaram pedras e tijolos contra o veículo, quebrando o para-brisa do automóvel

Após a divulgação da prisão do grupo em Maracanaú, os pais de pelo menos outras três crianças procuraram a Polícia Civil para denunciar episódios suspeitos, ocorridos nas últimas semanas, em que vendedores de panela teriam se aproximado e conversado com crianças.

A Delegacia Metropolitana de Maracanaú, da Polícia Civil, aprofunda as investigações contra o grupo, para desvendar qual o objetivo dos suspeitos ao se aproximar das crianças e se há outros envolvidos nas supostas ações criminosas.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A foto mostra uma parte de um imóvel em que há barracas, camas, cadeiras e um ventilador, além de outros objetos.
Segurança

Situação análoga à escravidão e armas: a casa do grupo suspeito de tentar sequestrar crianças no CE

A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro suspeitos, em audiência de custódia.

Redação
Há 18 minutos
homem a pe saindo do presidio regiao metropolitana itaitinga, ceara.
Segurança

Falta de vagas em presídios no Ceará pode levar à soltura de dois mil presos em 30 dias

MP pede intervenção imediata do CNJ.

Emanoela Campelo de Melo
Há 47 minutos
lateral foto suspeito preso dentro de uma viatura da pm, morte taxista.
Segurança

Homem acusado de matar taxista por vingança em Fortaleza tem júri agendado para março de 2026

O crime aconteceu menos de uma semana depois que Bruno havia sido solto.

Redação
Há 48 minutos
dois pms com farda, bepi, segurando armas.
Segurança

Suspeito de atacar provedor de internet é morto em confronto com PMs no Ceará

Uma arma de fogo foi apreendida.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Pessoas entrando e saindo do Fórum Clóvis Beviláqua, um importante centro de justiça e advocacia localizado na cidade.
Segurança

Homem é condenado a mais de 28 anos por matar ex-colega de facção em Fortaleza

A vítima teria "rasgado a camisa" do Comando Vermelho (CV) para integrar a facção Massa/TDN.

Geovana Almeida*
28 de Janeiro de 2026
Dois cachorros deitados em situação de magreza e sujeira.
Segurança

MP investiga denúncia de maus-tratos a animais em Jaguaretama

Cães estariam doentes e desnutridos em um galpão "insalubre".

Milenna Murta*
28 de Janeiro de 2026
Mão com luva segura aparelho telefônico.
Segurança

Cearenses suspeitos de golpe da 'falsa central' de banco são alvo de operação

Ação foi conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso. Segundo a corporação, dois dos principais suspeitos são sócios de uma corretora de imóveis em Fortaleza.

Redação
28 de Janeiro de 2026
fachada forum clovis bevilaqua homem saindo.
Segurança

Acusado de tentar matar vigilante em Fortaleza é solto e não deve ir a júri

O Ministério Público do Ceará foi a favor da improúncia, ou seja, de que o réu não seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Redação
28 de Janeiro de 2026
pms, viaturas em uma rua de fortaleza, centro da cidade, fardados, ocorrencia de assalto.
Segurança

PM preso por assaltar motorista de app em Fortaleza responde por organização criminosa

O cabo foi alvo da operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará, em 2024.

Redação
28 de Janeiro de 2026
A imagem mostra os braços de um adolescente apreendido em uma cela do sistema socioeducativo do Ceará.
Segurança

Estado desativa alas de medidas disciplinares em três centros socioeducativos do Ceará

A coordenadora-geral do Cedeca afirmou que esses espaços eram insalubres e precarizados.

Messias Borges
28 de Janeiro de 2026
Vídeo: grupo é detido por suspeita de tentar sequestrar crianças na Região Metropolitana de Fortaleza
Segurança

Vídeo: grupo é detido por suspeita de tentar sequestrar crianças na Região Metropolitana de Fortaleza

Oito pessoas foram conduzidas à delegacia.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Homem sendo agredido por um adulto ao ar livre, situação de violência infantil ocorrendo em ambiente externo com vegetação ao fundo.
Segurança

Tortura e punições: integrantes de 'tribunal do crime' do CV são presos no CE

Supostos criminosos eram "corrigidos" pelo grupo com pauladas, armas de fogo e facas.

Geovana Almeida*
27 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Operação prende 16 foragidos por crimes sexuais no Ceará

Do total de prisões, 13 ocorreram em cumprimento de mandados de prisão.

Redação
27 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um homem de roupa escura, de costas, com um colete com a inscrição Nuinc, segurando uma bolsa com a inscrição MPCE, apoiada em uma mesa, que também contém documentos.
Segurança

Operação cumpre 30 mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas no CE

Os suspeitos também foram proibidos de ir a jogos dos clubes Ceará e Fortaleza.

Redação
27 de Janeiro de 2026
A foto mostra milhares de cédulas de R$ 100 e uma mochila em cima de uma mesa. Ao fundo, há um toldo com emblemas da Polícia Federal.
Segurança

PF apreende R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte

A suspeita da Polícia Federal é que o dinheiro seja proveniente de desvio de recurso público.

Messias Borges
27 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial militar fardado, de costas, de frente para prédio da SSPDS.
Segurança

Advogado é acusado de denunciação caluniosa contra tenente-coronel da PMCE

O Ministério Público apresentou a denúncia à Justiça Estadual.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Corte de contêineres em porto, com guindaste movimentando carga para navio de carga, logística e transporte marítimo.
Segurança

Portos do Ceará viram eixo central do tráfico internacional de drogas do Estado em 2025

Em 2025, 93% da cocaína apreendida em zonas aduaneiras do Ceará estava distribuída entre os portos do Mucuripe e Pecém, de acordo com a Polícia Federal.

Geovana Almeida*
27 de Janeiro de 2026
As imagens mostram uma mulher loira, fazendo uma selfie, e sendo presa por uma policial civil e levada à delegacia.
Segurança

Influenciadora e 'salva por silicone': quem é a advogada presa por extorsões no CE

A mulher sofreu um ataque criminoso a tiros, há 10 anos.

Redação
26 de Janeiro de 2026
fachada local chacina forro do gago.
Segurança

Chacina das Cajazeiras: o que aconteceu com os acusados 8 anos após o crime

14 pessoas foram assassinadas na chacina.

Emanoela Campelo de Melo
26 de Janeiro de 2026
Cena noturna em uma rua urbana com várias viaturas policiais estacionadas, luzes de sirene acesas iluminando o local. Diversos agentes fardados estão reunidos e conversando próximos às viaturas, enquanto outros circulam pela área. O ambiente inclui prédios ao fundo, postes de luz e calçadas, sugerindo uma operação ou ocorrência policial em andamento.
Segurança

Policial militar é preso após assaltar motorista de app no Centro de Fortaleza

Ao lado de outro homem, PM teria utilizado arma da corporação para cometer o delito.

Redação
26 de Janeiro de 2026