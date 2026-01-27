Diário do Nordeste
Vídeo: grupo é detido por suspeita de tentar sequestrar crianças na Região Metropolitana de Fortaleza

Oito pessoas foram conduzidas à delegacia.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Segurança

Oito pessoas foram conduzidas à Delegacia Metropolitana de Maracanaú após uma denúncia de uma tentativa de sequestro de duas crianças, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (26). Parte da ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

Um dos vídeos mostra uma das crianças brincando na garagem de casa quando é abordada por uma mulher. A suspeita teria perguntado ao menino onde estava a mãe dele naquele momento. 

Na sequência, a suspeita se afasta e retorna, minutos depois, acompanhada de um homem para tentar pegar o menino e a irmã. 

Parentes das crianças ligaram para a Polícia. A TV Verdes Mares apurou que após buscas da PM na região, um casal foi capturado em um carro.

As buscas continuaram e outras pessoas foram localizadas em um sítio. No local, policiais militares encontraram duas armas de fogo, dinheiro e munições. 

Dos oito conduzidos à Delegacia, cinco seriam suspeitos da ação. O grupo é supostamente formado por pessoas que tinham aparecido na região oferecendo panelas para vender.

O vídeo flagra o momento no qual a mulher conversa com o menino.

APREENSÃO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou em nota que agentes do 14º e do 24º Batalhão da Polícia Militar conduziram oito pessoas à Delegacia Metropolitana de Maracanaú e que "as oitivas sobre a ocorrência seguem em andamento".

"Durante as diligências, foram apreendidos com os suspeitos, um carro, uma pistola calibre 9mm, um rifle calibre .22, munições e cerca de R$ 85 mil em espécie", conforme a Polícia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Polícia Militar não informaram quantas pessoas foram autuadas e por quais crimes. 

