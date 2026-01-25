Polícia prende, em Jericoacoara, suspeito de integrar facção criminosa que voltou do RJ para o CE
Suspeito era alvo de três mandados de prisão em aberto.
Um homem de 25 anos suspeito de integrar um grupo criminoso foi preso, no último sábado (24), em Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará.
O suspeito era alvo de três mandados de prisão preventiva, segundo a Polícia Civil do Ceará. Ele é apontado como um dos chefes do grupo, com atuação no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.
O investigado tem diversos crimes em sua ficha criminal, como homicídio, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem ou ocultação de bens, contravenção penal, organização criminosa e descumprimento de medida sanitária.
Segundo a Polícia, o homem é membro de uma facção criminosa carioca e permaneceu escondido no Rio de Janeiro.
Ao retornar ao Ceará, ele foi preso após ações integradas entre departamentos policiais. As diligências utilizaram recursos tecnológicos.