Polícia prende, em Jericoacoara, suspeito de integrar facção criminosa que voltou do RJ para o CE

Um homem de 25 anos suspeito de integrar um grupo criminoso foi preso, no último sábado (24), em Jijoca de Jericoacoara, no litoral do Ceará.

O suspeito era alvo de três mandados de prisão preventiva, segundo a Polícia Civil do Ceará. Ele é apontado como um dos chefes do grupo, com atuação no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O investigado tem diversos crimes em sua ficha criminal, como homicídio, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem ou ocultação de bens, contravenção penal, organização criminosa e descumprimento de medida sanitária.

Segundo a Polícia, o homem é membro de uma facção criminosa carioca e permaneceu escondido no Rio de Janeiro.

Ao retornar ao Ceará, ele foi preso após ações integradas entre departamentos policiais. As diligências utilizaram recursos tecnológicos.