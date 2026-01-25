Policial militar é baleado e tem arma roubada em Fortaleza

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lotado no 17º Batalhão, foi baleado e teve a arma roubada na madrugada deste domingo (25), em Fortaleza. O caso ocorreu na Rua Astrogildo Fontoura, Barra do Ceará. O PM foi levado para o hospital, onde está internado.

Segundo informações repassadas pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, o sub oficial estava em um bar quando foi abordado por três homens que efetuaram um disparo de arma de fogo. O militar, que está de férias, teve a arma de fogo que portava levada.

A arma pertence ao acervo da PMCE. Após ser baleado, o militar foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Cristo Redentor, onde recebeu atendimento. O estado de saúde do PM não foi informado.

A reportagem apurou que o tiro atingiu o braço do subtenente. Buscas foram realizadas para identificar e localizar os suspeitos da ação criminosa.

A reportagem apurou que a pistola havia sido recuperada por uma patrulha do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). A PMCE foi questionada sobre a apreensão da arma, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

[Atualização - 13h40]

Após a publicação da matéria, a PMCE informou que arma de fogo do policial militar foi recuperada, por volta de 7h30, pelo Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam) após informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

"Na ocasião foi informado que os suspeitos abandonaram a pistola com munições próxima de uma árvore na Travessa dos Sabiás do bairro Álvaro Weyne, onde o armamento foi achado. Diligências continuam a fim de identificar e localizar os envolvidos na ação criminosa", disse a Corporação.

Denúncias

A PMCE informa que a população pode contribuir com as investigações repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os relatos pode ser encaminhados também para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.