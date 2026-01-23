Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um perfil no Instagram voltado para apologia ao crime levou a Polícia Civil do Ceará a identificar e prender um jovem conhecido como 'Chefinho da Massa', membro da facção Massa ou Tudo Neutro, com atuação em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Luan Rodrigues de Sousa foi preso na última terça-feira (20). Ele foi indiciado pela PCCE por supostamente integrar organização criminosa. De acordo com documentos a que a reportagem teve acesso, Luan era quem estava por trás do perfil @21complexo_da_massa_21 (já desativado pela Meta).

A investigação indica que o suspeito "não se trata de mero simpatizante ou indivíduo que apenas exalta a facção, mas de um membro efetivo, envolvido diretamente nas ações e na dinâmica criminosa no grupo". A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Uma análise minuciosa na conta no Instagram levou a Polícia a observar constantes postagens exibindo armamento de grosso calibre, pichações em muros com dizeres alusivos à facção criminosa, "bem como vídeos e músicas que promovem e enaltecem as práticas delituosas do grupo".

"O indivíduo faz uso recorrente de frases de ameaça a moradores da região e a facção rival Comando Vermelho- C.V., como 'quem é do C.V. vai morrer' e 'é bala nos CVCU', deixando evidente o intuito de intimidação e imposição de domínio territorial

Legenda: Luan foi preso nesta semana, em Caucaia. Foto: Reprodução.

OSTENTAÇÃO DE ARMAMENTOS

Ao vistoriar a conta, os policiais verificaram que o perfil era usado para comunicação entre os membros da organização criminosa, fluxo do tráfico de drogas, informações referente a organização 'Massa Carcerária' "bem como ostentar armamentos e poderio da Organização Criminosa em questão".

"As publicações também servem como meio de comunicação interna entre os integrantes, divulgação de ordens e 'decretos' da facção, e exposição dos atos criminosos como forma de ostentação e recrutamento de novos membros".

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a prints das publicações. Nelas foi possível verificar fotos de homens ostentando armas, até mesmo com fuzil.

"No dia 20 de outubro de 2025, Luan Rodrigues a todo momento exalta a facção criminosa e sempre demonstra o poder bélico por meio de fotos e músicas que fazem apologia ao mundo criminoso. Como nessa postagem, por exemplo, que o indivíduo está portando um fuzil, armamento de uso restrito, se utiliza de roupa camuflada, colete, balaclava e aparenta estar em uma 'cabana' improvisada", de acordo com uma das publicações.

Em outra imagem eram vistos três personagens que faziam referência a três membros da facção, cada um deles sendo a 'frente de um bairro' (pessoas responsáveis pela gerência do tráfico de drogas).

Os líderes seriam 'Lorin', 'Chefin' e 'Uau'.

Já no último dia 13 de janeiro, uma nova postagem: dessa vez, Luan teria pedido que "quem tiver vídeos ou fotos relativas à Facção Criminosa, que entrem em contato com o mesmo, pois a intenção é a divulgação dos atos criminosos da facção".

"Também afirma que 'amanhã', será postado mais vídeos e em seguida abre uma enquete entre os membros, bem como se utiliza do emoji – bandeira branca – que simboliza a Facção Criminosa MASSA/TDN – Tudo Neutro. Diante do exposto, percebe-se que as postagens realizadas têm o objetivo de incentivar o envio e a divulgação de conteúdos relacionados à facção criminosa, promovendo seus atos e ampliando seu alcance entre os membros e seguidores" PCCE

COMO ACONTECEU A PRISÃO

Com a ajuda da Meta (empresa responsável pelo Instagram), a Polícia identificou quem estaria por trás do perfil e localizou o endereço do suspeito. Quando surpreendido pela chegada dos policiais em sua residência, Luan tentou fugir pulando o telhado, mas foi impedido pelos policiais.

O suspeito negou que os investigadores tivessem acesso ao seu aparelho celular e optou por ficar em silêncio na delegacia.

O pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático foi enviado ao Poder Judiciário e ainda será analisado.