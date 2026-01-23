Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um suspeito foi preso nesta semana.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
montagem, do lado esquerdo trecho de publicacao, direito trecho google maps.
Legenda: A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a prints das publicações. Nelas foi possível verificar fotos de homens ostentando armas, até mesmo com fuzil.
Foto: Reprodução.

Um perfil no Instagram voltado para apologia ao crime levou a Polícia Civil do Ceará a identificar e prender um jovem conhecido como 'Chefinho da Massa', membro da facção Massa ou Tudo Neutro, com atuação em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Luan Rodrigues de Sousa foi preso na última terça-feira (20). Ele foi indiciado pela PCCE por supostamente integrar organização criminosa. De acordo com documentos a que a reportagem teve acesso, Luan era quem estava por trás do perfil @21complexo_da_massa_21 (já desativado pela Meta).

A investigação indica que o suspeito "não se trata de mero simpatizante ou indivíduo que apenas exalta a facção, mas de um membro efetivo, envolvido diretamente nas ações e na dinâmica criminosa no grupo". A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Veja também

teaser image
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

teaser image
Segurança

Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

Uma análise minuciosa na conta no Instagram levou a Polícia a observar constantes postagens exibindo armamento de grosso calibre, pichações em muros com dizeres alusivos à facção criminosa, "bem como vídeos e músicas que promovem e enaltecem as práticas delituosas do grupo".

"O indivíduo faz uso recorrente de frases de ameaça a moradores da região e a facção rival Comando Vermelho- C.V., como 'quem é do C.V. vai morrer' e 'é bala nos CVCU', deixando evidente o intuito de intimidação e imposição de domínio territorial
.

foto de rosto luan rodrigues preso suspeito.
Legenda: Luan foi preso nesta semana, em Caucaia.
Foto: Reprodução.

OSTENTAÇÃO DE ARMAMENTOS

Ao vistoriar a conta, os policiais verificaram que o perfil era usado para comunicação entre os membros da organização criminosa, fluxo do tráfico de drogas, informações referente a organização 'Massa Carcerária' "bem como ostentar armamentos e poderio da Organização Criminosa em questão".

"As publicações também servem como meio de comunicação interna entre os integrantes, divulgação de ordens e 'decretos' da facção, e exposição dos atos criminosos como forma de ostentação e recrutamento de novos membros".

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a prints das publicações. Nelas foi possível verificar fotos de homens ostentando armas, até mesmo com fuzil.

"No dia 20 de outubro de 2025, Luan Rodrigues a todo momento exalta a facção criminosa e sempre demonstra o poder bélico por meio de fotos e músicas que fazem apologia ao mundo criminoso. Como nessa postagem, por exemplo, que o indivíduo está portando um fuzil, armamento de uso restrito, se utiliza de roupa camuflada, colete, balaclava e aparenta estar em uma 'cabana' improvisada", de acordo com uma das publicações.

Em outra imagem eram vistos três personagens que faziam referência a três membros da facção, cada um deles sendo a 'frente de um bairro' (pessoas responsáveis pela gerência do tráfico de drogas).

Os líderes seriam 'Lorin', 'Chefin' e 'Uau'.

Já no último dia 13 de janeiro, uma nova postagem: dessa vez, Luan teria pedido que "quem tiver vídeos ou fotos relativas à Facção Criminosa, que entrem em contato com o mesmo, pois a intenção é a divulgação dos atos criminosos da facção".

"Também afirma que 'amanhã', será postado mais vídeos e em seguida abre uma enquete entre os membros, bem como se utiliza do emoji – bandeira branca – que simboliza a Facção Criminosa MASSA/TDN – Tudo Neutro. Diante do exposto, percebe-se que as postagens realizadas têm o objetivo de incentivar o envio e a divulgação de conteúdos relacionados à facção criminosa, promovendo seus atos e ampliando seu alcance entre os membros e seguidores"
PCCE

COMO ACONTECEU A PRISÃO

Com a ajuda da Meta (empresa responsável pelo Instagram), a Polícia identificou quem estaria por trás do perfil e localizou o endereço do suspeito. Quando surpreendido pela chegada dos policiais em sua residência, Luan tentou fugir pulando o telhado, mas foi impedido pelos policiais.

O suspeito negou que os investigadores tivessem acesso ao seu aparelho celular e optou por ficar em silêncio na delegacia. 

O pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático foi enviado ao Poder Judiciário e ainda será analisado.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
montagem, do lado esquerdo trecho de publicacao, direito trecho google maps.
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um suspeito foi preso nesta semana.

Redação
Há 1 hora
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Segurança

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Redação
22 de Janeiro de 2026
homem embaçado andando em frente ao forum na calçada do clovis bevilaqua, em fortaleza.
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em 2018, o acusado foi absolvido e solto. Após recurso ser aceito em instância superior, foi determinado um novo Júri.

Redação
22 de Janeiro de 2026
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada.
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Ministério Público denunciou dois homens por integrarem o grupo criminoso.

Messias Borges
22 de Janeiro de 2026
Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral
Segurança

Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

O caso foi registrado por câmera de segurança.

Redação
21 de Janeiro de 2026
A imagem mostra diversos materiais apreendidos com criminosos, como um drone, celulares, relógios com aplicativos, drogas e outros equipamentos, em cima de uma mesa.
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

O material ilícito seria destinado a detentos ligados a uma facção criminosa.

Messias Borges
21 de Janeiro de 2026
poste pichado sigla cv, comando vermelho, homem passando.
Segurança

Justiça do Ceará leva a julgamento trio acusado de matar suposto abusador de autista

O homicídio foi ordenado pelo 'Tribunal do Crime' do Comando Vermelho.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Segurança

Soldador mecânico morre em acidente de trabalho no Complexo do Pecém

Funcionário trabalhava há cerca de dois anos na função.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto do lote de Mounjaro apreendido pela Receita Federal em Fortaleza.
Segurança

RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

Cada ampola custa aproximadamente R$ 875,00.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sucata Chico Alves.
Segurança

Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce

Documento foi enviado para a Polícia Civil do Ceará, que segue com as investigações.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem, com um colete vermelho e máscara azul, sendo preso em flagrante por exercer ilegalmente a medicina.
Segurança

PM que atuava como médico ilegalmente no Ceará é demitido

O suspeito foi preso em flagrante no Hospital de Paraipaba, há mais de três anos.

Redação
20 de Janeiro de 2026
foto de viatura da PMCE em operação.
Segurança

Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Suspeito obrigava jovem de 18 anos a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo.

Redação
20 de Janeiro de 2026
montagem com foto do suspeito executor do cv preso, ao lado viatura dhpp, pcce.
Segurança

Quem é o suspeito de ser um dos 'matadores do Comando Vermelho' na Grande Messejana

Francisco Joelson Damasceno foi preso pela Polícia Civil no bairro Paupina.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial civil fardado e com uma balaclava, de costas, e, ao fundo, uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

A vítima respondia por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.

Redação
19 de Janeiro de 2026
As imagens mostram um homem preso por dois policiais civis e um veículo Toyota Corolla blindado, apreendido com o suspeito.
Segurança

'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagens mostram presos agredidos no braço, nádegas e perna, em um presídio no Ceará.
Segurança

Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos

Imagens mostram detentos feridos. A Secretaria da Administração Penitenciária sustenta que os servidores públicos precisaram reagir.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, ao lado de uma viatura da Polícia Federal, preta e adesivada.
Segurança

Qual a relação entre o Ceará e golpes milionários aplicados na Europa?

Portugueses e espanhóis relataram um prejuízo superior a 8 milhões de euros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Bombeiros atendendo ocorrência de afogamento em Canoa Quebrada.
Segurança

Idoso de 65 anos morre após afogamento em Canoa Quebrada

A vítima era natural de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostra carro oficial do Demutran de Aquiraz chegando ao hospital da cidade, após socorrer policial militar.
Segurança

Policial militar morre após sofrer acidente com UTV em dunas de Aquiraz

O veículo trafegava em área de preservação ambiental.

Redação
18 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais militares, fardados, em frente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.
Segurança

Polícia Militar do Ceará define uso exclusivo de armas Glock para tropa

As armas de fogo de outras marcas devem ser doadas pela Corporação para outros órgãos.

Messias Borges
18 de Janeiro de 2026