Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

Três suspeitos foram presos em flagrante por operar um drone, com celulares, relógios e drogas, próximo aos complexos penitenciários de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última terça-feira (20).

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) informou que a prisão foi realizada por policiais penais da coordenadoria de inteligência da SAP e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP).

Os operadores dos drones, com os ilícitos, foram identificados como Antônio Cristiano Felix de Abreu, Antônio Wellington Sabino Ferreira e Francisco David Silva Sousa.

A reportagem apurou que o objetivo do trio era entregar aparelhos celulares, relógios e drogas para detentos ligados à facção carioca Comando Vermelho (CV).

O trio preso foi levado à sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Fortaleza. A Unidade irá investigar a participação de outros suspeitos e os detentos que receberiam o material ilícito.

Vasto material apreendido

Os suspeitos se locomoviam em um veículo Volkswagen Polo, de cor branca, nos arredores dos complexos penitenciários de Itaitinga - cidade que tem um total de 10 presídios.

Legenda: Os suspeitos utilizavam um carro, quando foram abordados e presos em flagrante por policiais penais. Foto: Reprodução.

Com o trio, foram apreendidos um drone DJi Air 3S, um controle de drone, 6 baterias de drone, 5 hélices reservas para drone e um dispenser.

17 smartwatchs (celulares com aplicativos) também foram apreendidos, além de 7 celulares (sendo 4 smartphones), 17 carregadores de smartwatchs, 8 baterias para relógio, 17 fontes de carregamentos e um chip.

Drogas também foram apreendidas com os suspeitos: 466 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína e um comprimido de ecstasy, além de 20 compromidos de rivotril, papel de seda e linha nylon.