Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram um homem preso por dois policiais civis e um veículo Toyota Corolla blindado, apreendido com o suspeito.
Legenda: Um veículo Toyota Corolla, blindado, foi apreendido na posse de Alan da Silva Oliveira, o 'Bananada'.
Foto: Reprodução.

Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na posse de um veículo de luxo e blindado, no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último sábado (17).

A reportagem apurou que o suspeito preso é Alan da Silva Oliveira, conhecido como 'Bananada', de 29 anos. Ele era um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Maracanaú, mas "rasgou a camisa" e aderiu à facção rival, Comando Vermelho (CV).

O Comando Vermelho tomou o controle de diversas regiões, em Fortaleza e na Região Metropolitana, no fim do ano passado - o que foi comemorado por fogos de artifício. Nessas localidades, os rivais foram obrigados a "rasgar a camisa" ou sair da região, segundo fontes da Polícia.

A prisão ocorreu na rodovia CE-090, altura do Cumbuco. Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram a abordagem a um veículo Toyota Corolla, blindado, e deram voz de prisão a Alan Oliveira.

Investigadores do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia Seccional de Maracanaú também participaram da prisão.

Com o suspeito, foram apreendidos três aparelhos celulares. "As investigações prosseguem no sentido de analisar o material apreendido, bem como o envolvimento de outros integrantes do mesmo grupo criminoso", informou a Polícia Civil.

Veja também

teaser image
Segurança

Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos

teaser image
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

Participação no crime organizado

Segundo a Polícia Civil, o homem preso "é apontado como autor de diversos homicídios praticados contra rivais no município de Maracanaú e como distribuidor de drogas no mesmo município e em um conjunto habitacional, localizado no município de Pacatuba".

O conjunto habitacional ao qual a Polícia se refere é o Residencial Orgulho do Ceará.

'Bananada' possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e dirigir veículo automotor sem habilitação.

O suspeito foi conduzido à sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de integrar organização criminosa armada, na condição de liderança, segundo a PCCE.

A Polícia Civil pediu à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante de Alan da Silva Oliveira em prisão preventiva, o que foi acatado pelo juiz plantonista.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
As imagens mostram um homem preso por dois policiais civis e um veículo Toyota Corolla blindado, apreendido com o suspeito.
Segurança

'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.

Redação
Há 31 minutos
Imagens mostram presos agredidos no braço, nádegas e perna, em um presídio no Ceará.
Segurança

Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos

Imagens mostram detentos feridos. A Secretaria da Administração Penitenciária sustenta que os servidores públicos precisaram reagir.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, ao lado de uma viatura da Polícia Federal, preta e adesivada.
Segurança

Qual a relação entre o Ceará e golpes milionários aplicados na Europa?

Portugueses e espanhóis relataram um prejuízo superior a 8 milhões de euros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Bombeiros atendendo ocorrência de afogamento em Canoa Quebrada.
Segurança

Idoso de 65 anos morre após afogamento em Canoa Quebrada

A vítima era natural de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostra carro oficial do Demutran de Aquiraz chegando ao hospital da cidade, após socorrer policial militar.
Segurança

Policial militar morre após sofrer acidente com UTV em dunas de Aquiraz

O veículo trafegava em área de preservação ambiental.

Redação
18 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais militares, fardados, em frente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.
Segurança

Polícia Militar do Ceará define uso exclusivo de armas Glock para tropa

As armas de fogo de outras marcas devem ser doadas pela Corporação para outros órgãos.

Messias Borges
18 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil do Ceará estacionadas em via urbana; ao fundo, um agente de costas, com uniforme preto, aponta uma arma longa em direção a uma rua residencial com casas e coqueiros sob céu azul.
Segurança

Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante e tiveram prisão convertida para preventiva.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais civis, fardados, entrando em uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Líder religioso é preso por estupro e violência psicológica contra mulher em Fortaleza

O suspeito foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, em alta velocidade em uma via.
Segurança

Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de casa no Interior do Ceará

A Polícia procura pelos autores do triplo homicídio.

Redação
17 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois homens praticando um assalto a um homem, em uma rua do bairro Cocó, em Fortaleza.
Segurança

Advogado é assaltado e tem cordão de ouro avaliado em R$ 28 mil roubado em Fortaleza; veja

O crime aconteceu na frente de um condomínio de luxo.

Redação
17 de Janeiro de 2026
fachada forum clovis bevilaqua com homem de camisa vermelho saindo do forum.
Segurança

Empresários suspeitos de integrar grupo criminoso especializado em 'streamings piratas' são soltos

Os suspeitos terão que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Imagens mostra suspeito de furto na Rua Antônio Augusto.
Segurança

Músico tem material de som avaliado em R$ 8 mil furtado em Fortaleza; veja vídeo

Crime aconteceu na Rua Antônio Augusto, na Praia de Iracema.

Redação
16 de Janeiro de 2026
policiais penais em unidade de seguranca maxima, ceara, regiao metropolitana, aquiraz.
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

O ministro Herman Benjamin analisou o pedido de liminar. O mérito da ação impetrada pela OAB-CE ainda será analisado.

Redação
16 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um carro branco, com adesivos da OAB-CE, e em cima do capô há cartões bancários, uma chave de carro, um celular, um simulacro de arma de fogo e um spray de pimenta.
Segurança

Advogado é preso por sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no Ceará

A vítima é um médico de 56 anos. O suspeito nega as acusações.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Medicamentos apreendidos pela PC-CE.
Segurança

Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

No momento da prisão, segundo a Polícia Civil, parte do material saía para entrega.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Lateral de uma viatura da Polícia Militar estacionada, com as inscrições POLICIA MILITAR visíveis em branco e preto com uma faixa tricolor. Imagem ilustra reportagem sobre suspeito que arremessou idosa de apartamento em fortaleza.
Segurança

Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza

Vítima seria mãe do suspeito. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Patrulhas da 4ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior em operação nas ruas do Crato.
Segurança

Quatro suspeitos morrem após intervenção policial no Crato

Homens seriam integrantes de facção criminosa e planejavam ataques em bairros da Cidade.

Redação
16 de Janeiro de 2026
fachada da cgd controladoria viaturas da policia militar.
Segurança

Policial preso por agredir mulher e outros 16 agentes são absolvidos no Ceará

O policial foi preso em flagrante foi preso e solto horas depois, quando passou por audiência de custódia.

Redação
16 de Janeiro de 2026
pessoas de costas com blusas da policia civil e gaeco, ceará, durante operacao, buscas por criminosos faccionados.
Segurança

Crime organizado 'na mira': Ceará ganha reforço de grupos do Ministério Público

Procurador Geral de Justiça concedeu entrevista ao Diário do Nordeste e destacou novas ações do órgão.

Emanoela Campelo de Melo
16 de Janeiro de 2026
Uma pilha de componentes de ar condicionado desmontados, incluindo compressores pretos, pás de ventilador brancas e detritos variados, espalhados em uma superfície suja.
Segurança

Igreja da Praia de Iracema tem peças de ar-condicionado furtadas e paredes pichadas

Pichações também foram encontradas nas paredes do templo religioso.

Redação
15 de Janeiro de 2026