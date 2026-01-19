'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na posse de um veículo de luxo e blindado, no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último sábado (17).

A reportagem apurou que o suspeito preso é Alan da Silva Oliveira, conhecido como 'Bananada', de 29 anos. Ele era um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Maracanaú, mas "rasgou a camisa" e aderiu à facção rival, Comando Vermelho (CV).

O Comando Vermelho tomou o controle de diversas regiões, em Fortaleza e na Região Metropolitana, no fim do ano passado - o que foi comemorado por fogos de artifício. Nessas localidades, os rivais foram obrigados a "rasgar a camisa" ou sair da região, segundo fontes da Polícia.

A prisão ocorreu na rodovia CE-090, altura do Cumbuco. Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram a abordagem a um veículo Toyota Corolla, blindado, e deram voz de prisão a Alan Oliveira.

Investigadores do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia Seccional de Maracanaú também participaram da prisão.

Com o suspeito, foram apreendidos três aparelhos celulares. "As investigações prosseguem no sentido de analisar o material apreendido, bem como o envolvimento de outros integrantes do mesmo grupo criminoso", informou a Polícia Civil.

Veja também Segurança Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos Segurança STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

Participação no crime organizado

Segundo a Polícia Civil, o homem preso "é apontado como autor de diversos homicídios praticados contra rivais no município de Maracanaú e como distribuidor de drogas no mesmo município e em um conjunto habitacional, localizado no município de Pacatuba".

O conjunto habitacional ao qual a Polícia se refere é o Residencial Orgulho do Ceará.

'Bananada' possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e dirigir veículo automotor sem habilitação.

O suspeito foi conduzido à sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de integrar organização criminosa armada, na condição de liderança, segundo a PCCE.

A Polícia Civil pediu à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante de Alan da Silva Oliveira em prisão preventiva, o que foi acatado pelo juiz plantonista.