'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado
O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.
Um homem apontado como chefe de uma facção criminosa foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na posse de um veículo de luxo e blindado, no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no último sábado (17).
A reportagem apurou que o suspeito preso é Alan da Silva Oliveira, conhecido como 'Bananada', de 29 anos. Ele era um dos líderes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) em Maracanaú, mas "rasgou a camisa" e aderiu à facção rival, Comando Vermelho (CV).
O Comando Vermelho tomou o controle de diversas regiões, em Fortaleza e na Região Metropolitana, no fim do ano passado - o que foi comemorado por fogos de artifício. Nessas localidades, os rivais foram obrigados a "rasgar a camisa" ou sair da região, segundo fontes da Polícia.
A prisão ocorreu na rodovia CE-090, altura do Cumbuco. Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizaram a abordagem a um veículo Toyota Corolla, blindado, e deram voz de prisão a Alan Oliveira.
Investigadores do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Delegacia Seccional de Maracanaú também participaram da prisão.
Com o suspeito, foram apreendidos três aparelhos celulares. "As investigações prosseguem no sentido de analisar o material apreendido, bem como o envolvimento de outros integrantes do mesmo grupo criminoso", informou a Polícia Civil.
Veja também
Participação no crime organizado
Segundo a Polícia Civil, o homem preso "é apontado como autor de diversos homicídios praticados contra rivais no município de Maracanaú e como distribuidor de drogas no mesmo município e em um conjunto habitacional, localizado no município de Pacatuba".
O conjunto habitacional ao qual a Polícia se refere é o Residencial Orgulho do Ceará.
'Bananada' possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e dirigir veículo automotor sem habilitação.
O suspeito foi conduzido à sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de integrar organização criminosa armada, na condição de liderança, segundo a PCCE.
A Polícia Civil pediu à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante de Alan da Silva Oliveira em prisão preventiva, o que foi acatado pelo juiz plantonista.