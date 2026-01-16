Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

O ministro Herman Benjamin analisou o pedido de liminar. O mérito da ação impetrada pela OAB-CE ainda será analisado.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
policiais penais em unidade de seguranca maxima, ceara, regiao metropolitana, aquiraz.
Legenda: O sistema para captar conversas foi instalado no dia 15 de dezembro de 2025.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu o habeas corpus coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará contra a decisão que autoriza gravação de conversas entre presos e advogados na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.

O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, considerou que não há ilegalidade evidente e nem urgência para concessão de liminar. A medida autorizada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) segue válida por 180 dias. O mérito do pedido será analisado pela Sexta Turma, sob a relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz.

A OAB-CE sustenta que gravar as conversas tidas nos parlatórios dos presídios é constrangimento ilegal, viola o sigilo profissional da advocacia e que "há incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a causa, por envolver a OAB".

O sistema para captar conversas foi instalado no dia 15 de dezembro de 2025.

Na decisão que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso consta que a Ordem "argumenta que se trata de Habeas Corpus preventivo e coletivo adequado, diante da ameaça concreta à liberdade e à higidez da defesa técnica de todos os advogados que utilizam o parlatório da unidade prisional e dos custodiados, sendo necessário obstar os efeitos da decisão até pronunciamento definitivo".

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza

teaser image
Segurança

Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

O ministro entendeu que "não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico (manifestamente ilegal, absurdo ou irracional), o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo".

A reportagem apurou que o TJCE decidiu que as gravações ambientais no Presídio de Segurança Máxima devem ser submetidas ao Poder Judiciário, mediante prévia demanda da Administração Penitenciária, para o juiz definir o que pode ser utilizado em eventuais investigações policiais e o que deve ser descartado.

O processo foi remetido para parecer do Ministério Público Federal (MPF).

ENTENDA O CASO

Em novembro do ano passado, o TJCE acatou um pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) e autorizou a captação ambiental de conversas realizadas entre presos e advogados, na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.

A maioria dos presos que se encontra na Penitenciária de Segurança Máxima é apontada como liderança de facções criminosas que atuam no Ceará. A Unidade fica localizada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e foi inaugurada em agosto de 2021.

O Agravo de Execução Penal foi recebido pela 3ª Câmara Criminal do TJCE, por unanimidade

Já o pedido foi feito por promotores de Justiça que atuam na Corregedoria de Presídios de Fortaleza e no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), que se inspiraram em medida similar de captação de áudio em presídios federais de segurança máxima.

O objetivo dos promotores de justiça é evitar que chefes de facções criminosas, presos, ordenem crimes a serem cometidos nas ruas, transmitidos por advogados.

A medida judicial vale por aproximadamente seis meses. Após esse prazo, a Justiça deve avaliar se prorroga ou encerra a captação ambiental na Unidade de Segurança Máxima.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policiais penais em unidade de seguranca maxima, ceara, regiao metropolitana, aquiraz.
Segurança

STJ mantém decisão que autoriza captar conversas entre presos e advogados em presídio no Ceará

O ministro Herman Benjamin analisou o pedido de liminar. O mérito da ação impetrada pela OAB-CE ainda será analisado.

Redação
Há 46 minutos
A imagem mostra um carro branco, com adesivos da OAB-CE, e em cima do capô há cartões bancários, uma chave de carro, um celular, um simulacro de arma de fogo e um spray de pimenta.
Segurança

Advogado é preso por sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no Ceará

A vítima é um médico de 56 anos. O suspeito nega as acusações.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Medicamentos apreendidos pela PC-CE.
Segurança

Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

No momento da prisão, segundo a Polícia Civil, parte do material saía para entrega.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Lateral de uma viatura da Polícia Militar estacionada, com as inscrições POLICIA MILITAR visíveis em branco e preto com uma faixa tricolor. Imagem ilustra reportagem sobre suspeito que arremessou idosa de apartamento em fortaleza.
Segurança

Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza

Vítima seria mãe do suspeito. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Patrulhas da 4ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior em operação nas ruas do Crato.
Segurança

Quatro suspeitos morrem após intervenção policial no Crato

Homens seriam integrantes de facção criminosa e planejavam ataques em bairros da Cidade.

Redação
16 de Janeiro de 2026
fachada da cgd controladoria viaturas da policia militar.
Segurança

Policial preso por agredir mulher e outros 16 agentes são absolvidos no Ceará

O policial foi preso em flagrante foi preso e solto horas depois, quando passou por audiência de custódia.

Redação
16 de Janeiro de 2026
pessoas de costas com blusas da policia civil e gaeco, ceará, durante operacao, buscas por criminosos faccionados.
Segurança

Crime organizado 'na mira': Ceará ganha reforço de grupos do Ministério Público

Procurador Geral de Justiça concedeu entrevista ao Diário do Nordeste e destacou novas ações do órgão.

Emanoela Campelo de Melo
16 de Janeiro de 2026
Uma pilha de componentes de ar condicionado desmontados, incluindo compressores pretos, pás de ventilador brancas e detritos variados, espalhados em uma superfície suja.
Segurança

Igreja da Praia de Iracema tem peças de ar-condicionado furtadas e paredes pichadas

Pichações também foram encontradas nas paredes do templo religioso.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Policiais e viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Operação da Polícia Civil prende 5 suspeitos de golpes virtuais em Fortaleza

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na Capital e Região Metropolitana.

Redação
15 de Janeiro de 2026
viatura da policia militar
Segurança

Policiais militares são condenados por extorquir R$ 60 de funcionário de restaurante em Fortaleza

Os agentes levaram todo o dinheiro que tinha na carteira do homem e mais R$ 85,00 da conta da companheira dele.

Geovana Almeida*
15 de Janeiro de 2026
As imagens mostra uma mesma pessoa, ao ser preso e enquanto constava na lista dos mais procurados do Brasil.
Segurança

O que um dos homens mais procurados do Brasil fazia no Ceará?

Ele respondia por crimes cometidos no Estado do Piauí.

Messias Borges
15 de Janeiro de 2026
agente da pf de costas em frente a fachada da policia federal.
Segurança

Fraude em concursos: investigado por integrar quadrilha que usava sistema codificado é condenado

Há 20 anos a PF deflagrou a 'Operação Gabarito' no Ceará.

Redação
15 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um navio, próximo a diversos fardos, que continham entorpecentes.
Segurança

Navio que passou pelo Ceará é interceptado com quase 10 toneladas de cocaína em alto-mar

Os 13 tripulantes foram presos em flagrante.

Messias Borges
14 de Janeiro de 2026
Nota falsa de 100 reais
Segurança

Empresário que transportava R$ 18 mil em notas falsas é condenado no CE

O criminoso já respondia por tráfico de drogas e associação criminosa em outras regiões do Brasil.

Geovana Almeida*
14 de Janeiro de 2026
policial militar com arma, viatura da pmce ao fundo.
Segurança

De tortura a furto de dinheiro escondido em bíblia: PMs são absolvidos no Ceará

A Justiça disse não haver provas suficientes para a condenação.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Foto de um dos homens mais procurados do Brasil.
Segurança

Um dos homens mais procurados do Brasil é preso no Ceará

Procurado é um dos homens mais perigosos do estado do Piauí.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Dois jovens são salvos de afogamento em Fortaleza por PM de folga
Segurança

Dois jovens são salvos de afogamento em Fortaleza por PM de folga

As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde.

Redação
13 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um homem saindo de um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. É possível ver duas pernas, vestidas em uma calça jeans.
Segurança

Cinco presos beneficiados com 'Saidinha de Natal' não retornam ao presídio no CE e viram foragidos

Outros 95 detentos cumpriram com o prazo determinado da saída temporária.

Messias Borges
13 de Janeiro de 2026
imagem embaçada de um corpo no chao, que seria de um pm, pessoas ao redor, barraca de praia em fortaleza.
Segurança

Dois PMs são suspeitos de assassinar policial em barraca de praia em Fortaleza

A dupla se apresentou na delegacia, foi ouvida e liberada.

Redação
13 de Janeiro de 2026
alicates.cabos, roupas, objetos apreendidos.
Segurança

Rota do cobre: quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos de fios no CE é desarticulada

Oito suspeitos foram presos e duas toneladas de cobre apreendidas na última semana.

Redação
13 de Janeiro de 2026