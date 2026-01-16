Homem é preso após arremessar idosa de apartamento, em Fortaleza
Vítima seria mãe do suspeito. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde.
Um homem foi preso no bairro Novo Mondubim, em Fortaleza, após arremessar uma idosa da janela do apartamento de um prédio. O caso foi registrado na tarde dessa quinta-feira (15) e, conforme apuração da TV Verdes Mares, a mulher seria mãe do suspeito.
A vítima foi encontrada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda no solo após a queda. Logo em seguida, os policiais adentraram no imóvel do qual ela foi arremessada e prenderam o homem, que tentou fugir minutos antes da chegada dos policiais.
Veja também
Segundo informações da PMCE, a ação ocorreu por meio de uma equipe do motopatrulhamento do 1º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM). A denúncia foi registrada na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).
Ferida, a idosa foi encaminhada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.
Já o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social apontou, em nota sobre o caso, que foi lavrado auto de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio.