Crime organizado 'na mira': Ceará ganha reforço de grupos do Ministério Público

Com intuito de aprimorar o combate às facções criminosas a partir da descentralização das investigações, o Ministério Público do Ceará (MPCE) anuncia a criação de órgãos de atuação especializada. O novo procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, que toma posse do cargo nesta sexta-feira (16), concedeu entrevista ao Diário do Nordeste destacando a necessidade da "integração entre as instituições" para um "trabalho mais eficiente".

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) passa a contar com novas sedes e um mais promotores. Nessa quarta-feira (14) foram criados os Gaecos Norte e Sul e o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco).

A iniciativa do procurador-geral Herbet Santos parte da necessidade de fortalecer políticas de segurança pública para combater o crime organizado no Estado: "estamos seguindo o que já foi feito pela Secretaria de Segurança Pública. Todos juntos, atuando contra o crime".

"O combate às organizações criminosas é a nossa pauta prioritária , a nossa missão neste momento, não que as outras não sejam importantes. O Ministério Público tem a mesma pauta da Secretaria da Segurança Pública... Chegamos a conclusão que para que a gente possa fazer um trabalho mais eficiente precisamos descentralizar essa investigação" Herbet Santos Procurador-geral de Justiça do MPCE

Um dos marcos do Gaeco no Ceará é a Operação Gênesis, que já conta com 15 fases deflagradas contra membros de organizações criminosas que atuam no Estado.

MAIS ESTRUTURA E TECNOLOGIA

O Gaeco 'principal' permanece responsável pelos casos de Fortaleza e Região Metropolitana. O Gaeco Norte fica instalado na cidade de Sobral e o Sul no município de Juazeiro do Norte.

Legenda: Herbet Santos toma posse nesta sexta-feira (15). Foto: Divulgação/MPCE.

Na Capital, permanece o grupo de seis promotores, enquanto que cada unidade no Interior será composta por três promotores.

O Gaeco Sul será coordenado pelo promotor de Justiça Lívio Araújo Brito. Já o Gaeco Norte terá como coordenador o promotor de Justiça Handerson Miranda.

O CyberGaeco terá atuação em todo o Estado e será coordenado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Mendes. De acordo com o MP, "a finalidade do órgão é identificar, prevenir e reprimir infrações penais praticadas por organizações criminosas no ambiente virtual, por meio de atividades de inteligência, investigações especializadas, medidas judiciais e cooperação nacional e internacional".

"Detectamos o avanço dos crimes cibernéticos, como a pedofilia infantil, fraudes bancárias... Então criamos o CyberGaeco. Pessoas com expertise nessa área, equipamentos de pontas para que os promotores investiguem crimes cibernéticos" PGJ

SEGURANÇA PÚBLICA

Outra criação é o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp), "que chega com a missão de aproximar ainda mais o MP do Ceará da Secretaria de Segurança Pública do Estado".

O PGJ considera que o grupo favorecerá o "diálogo, aproximação com a cúpula da secretaria da Segurança Pública, para que falemos a mesma linguagem. Sem dúvida, além de fortalecer o combate ao crime organizado, vamos fortalecer prisões, aumentar apreensões. Uma das prioridades é a asfixia financeira desses grupos".

"Adotamos medidas concretas e vamos adotar outras. Estamos atentos à todas as movimentações. O MP vai intensificar e dar mais estrutura, estruturar melhor esses órgãos, de mais pessoal e de mais tecnologia", reforça Herbet Santos.