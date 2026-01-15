Operação da Polícia Civil prende 5 suspeitos de golpes virtuais em Fortaleza

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação contra um grupo criminoso suspeito de aplicar golpes na internet. Cinco suspeitos da prática criminosa foram presos em Fortaleza.

Por meio da ação, Batizada de Network, ainda foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para remoção de 92 páginas fraudulentas, com suas respectivas desindexações em sites de busca.

Investigação

A investigação teve início ainda em 2023, após diversas vítimas da cidade pernambucana de Araripina acionarem a polícia para denunciarem o golpe. Estão sendo apurados os crimes de lavagem de dinheiro, falsa identidade e estelionato qualificado por meio de fraude eletrônica.

Segundo a PCPE, todos os alvos atuavam em Pernambuco, mas estavam nas cidades de Fortaleza, Itaitinga, e Pacatuba. Além das prisões, oito pessoas foram interrogadas e liberadas.

Foram apreendidos 20 aparelhos celulares, 23 chips, 1 notebook, e 1 CPU. As investigações seguem com a análise do material apreendido para identificar a participação de outros envolvidos.