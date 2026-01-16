Diário do Nordeste
Suspeito de vender ilegalmente canetas emagrecedoras é preso em Fortaleza

No momento da prisão, segundo a Polícia Civil, parte do material saía para entrega.

Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Medicamentos apreendidos pela PC-CE.
Legenda: Foram apreendidas 106 ampolas com substâncias ainda pendentes de identificação fazendo referência ao medicamento Tirzepatida.
Foto: Divulgação PCCE.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa quinta-feira (15), suspeito de comercializar canetas emagrecedoras e outros medicamentos sem autorização, em Fortaleza.

Ele foi localizado e detido em um imóvel no bairro José de Alencar. Com ele, foram encontradas 106 ampolas, quatro canetas de medicamento de provável origem estrangeira, seringas, além de material para comercialização dos produtos. O material das ampolas ainda será oficialmente identificado, mas os rótulos faziam referência à tirzepatida, medicação comercializada como Mounjaro.

Também foram apreendidas canetas de Mounjaro de 15mg, quantidade não permitida para venda no Brasil. A embalagem também não continha autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No momento da prisão, segundo a PC-CE, parte do material saía para entrega. 

Comércio ilegal

O suspeito foi levado para a sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde foi autuado em flagrante pelo comércio de medicamentos sem autorização da Anvisa.

Ainda conforme a Polícia Civil, um laudo pericial da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) é aguardado para averiguar a natureza das substâncias. A Denarc continua investigando a participação de outros suspeitos na ação criminosa.

