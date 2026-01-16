Quatro suspeitos morrem após intervenção policial no Crato

Quatro homens morreram em uma intervenção policial, na tarde dessa quinta-feira (15), no município do Crato, no Cariri, após troca de tiros com equipes da Polícia Militar.

Conforme registros do relatório policial obtido pela TV Verdes Mares Cariri, a ação ocorreu após informações de que integrantes de facção criminosa planejavam ataques em bairros da Cidade.

Segundo o documento, por volta das 17h30, patrulhas da 4ª Companhia do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) receberam a denúncia de que os suspeitos pretendiam agir nos bairros Pantanal e Mutirão. As equipes foram distribuídas para cobrir as duas áreas.

Por volta das 18h30, houve um ataque no bairro Pantanal, onde três pessoas foram baleadas em uma lanchonete. Conforme a Polícia, os autores estavam em uma motocicleta, que teria sido utilizada diretamente na ação contra os civis. Um carro também participava da ofensiva e seguiu em direção ao bairro Mutirão, com a intenção de realizar outro ataque.

Troca de tiros com PMs

Ainda segundo a PM, ao localizar o veículo no bairro Mutirão, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas foram recebidos a tiros. Houve revide e, após cessarem os disparos, os quatro ocupantes do carro foram atingidos. Eles foram socorridos e levados ao Hospital São Francisco, no Crato, mas não resistiram aos ferimentos.

As características da motocicleta usada no ataque aos civis foram repassadas via rádio, e equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) conseguiram localizar e prender os ocupantes, reconhecidos pelas vítimas baleadas no Pantanal.

Com os suspeitos mortos, a Polícia apreendeu quatro armas de fogo: dois revólveres calibre .38, uma pistola calibre .40 e uma pistola calibre 7,65. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Regional do Crato, onde o procedimento policial foi instaurado.