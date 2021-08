Primeiro presídio de segurança máxima do Ceará abrigará 168 presos a partir desta quarta-feira (4)

A primeira Unidade Prisional de Segurança Máxima do Ceará, em Aquiraz, começará a abrigar detentos a partir da noite desta quarta-feira (4), horas depois de ter sido inaugurada pelo governador Camilo Santana. Orçado em R$ 33 milhões, o novo equipamento tem espaço para 168 presos.

"O preso que vier para cá tem que se cuidar, porque ele vai ser totalmente isolado de qualquer tipo de comunicação, inclusive de visita e de advogado. A gente já pegou várias vezes pessoas trazendo alguma coisa, repassando informação, e aqui vai ser totalmente monitorado 24 horas", alertou Camilo Santana.

Tecnologia

O presídio está equipado com body scan, uma espécie de Raio-X que faz inspeção corporal e identifica possíveis objetos escondidos em roupas ou até em partes íntimas. Além disso, 203 câmeras com visão noturna e drones darão suporte no monitoramento para um alcance em 360º da unidade.

Do ponto de vista estrutural, a unidade dispõe de parlatórios para visitantes e advogados, o que impede o contato visual, além de sala de videoconferência para audiências, consultórios médicos e pátio solar individual.

"Um sistema prisional bem controlado, sem comunicação, com o rigor da lei e garantindo o direito dos presos significa um efeito muito forte nas ruas. É a grande contribuição que o sistema dá para a segurança pública do Ceará", avaliou o governador.