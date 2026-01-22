Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Legenda: Suspeito foi localizado e capturado no bairro Planalto Caucaia.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante, na tarde da última terça-feira (20), um homem identificado como “Chefinho” suspeito de integrar organização criminosa e de usar redes sociais para promover e enaltecer um grupo criminoso em atuação no município de Caucaia.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da 1ª Seccional de Caucaia após o monitoramento de um perfil em rede social que divulgava postagens exaltando a facção.

Veja momento de prisão:

Durante o acompanhamento, os investigadores constataram que o usuário estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito, para ampliar a divulgação e enaltecer a organização criminosa.

Com base nas informações reunidas, as diligências foram intensificadas até a localização do suspeito no bairro Planalto Caucaia. Ele foi preso em flagrante pelo crime de organização criminosa.

Veja também

teaser image
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

teaser image
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em nota divulgadas nas redes sociais, a Polícia Civil do Ceará informou que as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar outros envolvidos.

Assuntos Relacionados
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Segurança

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Redação
Há 20 minutos
homem embaçado andando em frente ao forum na calçada do clovis bevilaqua, em fortaleza.
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em 2018, o acusado foi absolvido e solto. Após recurso ser aceito em instância superior, foi determinado um novo Júri.

Redação
Há 1 hora
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada.
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Ministério Público denunciou dois homens por integrarem o grupo criminoso.

Messias Borges
22 de Janeiro de 2026
Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral
Segurança

Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

O caso foi registrado por câmera de segurança.

Redação
21 de Janeiro de 2026
A imagem mostra diversos materiais apreendidos com criminosos, como um drone, celulares, relógios com aplicativos, drogas e outros equipamentos, em cima de uma mesa.
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

O material ilícito seria destinado a detentos ligados a uma facção criminosa.

Messias Borges
21 de Janeiro de 2026
poste pichado sigla cv, comando vermelho, homem passando.
Segurança

Justiça do Ceará leva a julgamento trio acusado de matar suposto abusador de autista

O homicídio foi ordenado pelo 'Tribunal do Crime' do Comando Vermelho.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Segurança

Soldador mecânico morre em acidente de trabalho no Complexo do Pecém

Funcionário trabalhava há cerca de dois anos na função.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto do lote de Mounjaro apreendido pela Receita Federal em Fortaleza.
Segurança

RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

Cada ampola custa aproximadamente R$ 875,00.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sucata Chico Alves.
Segurança

Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce

Documento foi enviado para a Polícia Civil do Ceará, que segue com as investigações.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem, com um colete vermelho e máscara azul, sendo preso em flagrante por exercer ilegalmente a medicina.
Segurança

PM que atuava como médico ilegalmente no Ceará é demitido

O suspeito foi preso em flagrante no Hospital de Paraipaba, há mais de três anos.

Redação
20 de Janeiro de 2026
foto de viatura da PMCE em operação.
Segurança

Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Suspeito obrigava jovem de 18 anos a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo.

Redação
20 de Janeiro de 2026
montagem com foto do suspeito executor do cv preso, ao lado viatura dhpp, pcce.
Segurança

Quem é o suspeito de ser um dos 'matadores do Comando Vermelho' na Grande Messejana

Francisco Joelson Damasceno foi preso pela Polícia Civil no bairro Paupina.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial civil fardado e com uma balaclava, de costas, e, ao fundo, uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

A vítima respondia por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.

Redação
19 de Janeiro de 2026
As imagens mostram um homem preso por dois policiais civis e um veículo Toyota Corolla blindado, apreendido com o suspeito.
Segurança

'Bananada', chefe do CV em Maracanaú, é preso com carro blindado

O suspeito teria 'rasgado a camisa' de uma facção no fim do ano passado.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagens mostram presos agredidos no braço, nádegas e perna, em um presídio no Ceará.
Segurança

Familiares de presos denunciam tortura no CE; Estado diz que policiais foram agredidos

Imagens mostram detentos feridos. A Secretaria da Administração Penitenciária sustenta que os servidores públicos precisaram reagir.

Redação
19 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial federal, fardado e de costas, ao lado de uma viatura da Polícia Federal, preta e adesivada.
Segurança

Qual a relação entre o Ceará e golpes milionários aplicados na Europa?

Portugueses e espanhóis relataram um prejuízo superior a 8 milhões de euros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Bombeiros atendendo ocorrência de afogamento em Canoa Quebrada.
Segurança

Idoso de 65 anos morre após afogamento em Canoa Quebrada

A vítima era natural de Fortaleza, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança mostra carro oficial do Demutran de Aquiraz chegando ao hospital da cidade, após socorrer policial militar.
Segurança

Policial militar morre após sofrer acidente com UTV em dunas de Aquiraz

O veículo trafegava em área de preservação ambiental.

Redação
18 de Janeiro de 2026
A imagem mostra dois policiais militares, fardados, em frente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.
Segurança

Polícia Militar do Ceará define uso exclusivo de armas Glock para tropa

As armas de fogo de outras marcas devem ser doadas pela Corporação para outros órgãos.

Messias Borges
18 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Civil do Ceará estacionadas em via urbana; ao fundo, um agente de costas, com uniforme preto, aponta uma arma longa em direção a uma rua residencial com casas e coqueiros sob céu azul.
Segurança

Polícia Civil prende grupo especializado em furtos de veículos, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante e tiveram prisão convertida para preventiva.

Redação
17 de Janeiro de 2026