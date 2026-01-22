Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante, na tarde da última terça-feira (20), um homem identificado como “Chefinho” suspeito de integrar organização criminosa e de usar redes sociais para promover e enaltecer um grupo criminoso em atuação no município de Caucaia.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada por equipes da 1ª Seccional de Caucaia após o monitoramento de um perfil em rede social que divulgava postagens exaltando a facção.

Veja momento de prisão:

Durante o acompanhamento, os investigadores constataram que o usuário estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito, para ampliar a divulgação e enaltecer a organização criminosa.

Com base nas informações reunidas, as diligências foram intensificadas até a localização do suspeito no bairro Planalto Caucaia. Ele foi preso em flagrante pelo crime de organização criminosa.

Veja também Segurança Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia Segurança Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em nota divulgadas nas redes sociais, a Polícia Civil do Ceará informou que as investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar outros envolvidos.