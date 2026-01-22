Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Uma quadrilha especializada em roubos de veículos de luxo estaria agindo em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dois suspeitos de integrar o grupo criminoso foram presos pela Polícia e denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

A denúncia da 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia contra Francisco Evanildo de Oliveira da Silva e Washington Ferreira Morais, por roubo qualificado e associação criminosa, foi apresentada à Justiça Estadual, no último dia 16 de janeiro. Washington ainda foi denunciado pelo crime de resistência.

Conforme a denúncia, no dia 2 de dezembro do ano passado, os dois acusados, "em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados previamente ajustados e armados, subtraíram, mediante grave ameaça e emprego de armas de fogo, um veículo automotor".

O crime teve como vítima um empresário e foi cometido na Rua Padre Aldredo Nessi, no bairro Jurema. Foram roubados uma caminhonete Ford Ranger, de cor branca; R$ 1,4 mil em espécie; e dois aparelhos celulares.

A defesa de Washington Ferreira Morais, representada pelos advogados Ícaro Pacífico e Rayanney Mourão, ressaltou que "a denúncia não se confunde com condenação. Trata-se de uma manifestação unilateral da acusação, cujos fatos e imputações serão devidamente analisados e contestados no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas a todo cidadão" (confira a nota na íntegra abaixo).

A defesa técnica destaca que o Sr. Washington Ferreira Morais nega a prática dos fatos que lhe são atribuídos, inexistindo, até o presente momento, sentença condenatória ou reconhecimento judicial de culpa. Todos os esclarecimentos necessários serão prestados exclusivamente nos autos, respeitando-se o devido processo legal." Ícaro Pacífico e Rayanney Mourão Advogados de defesa

Já a defesa de Francisco Evanildo de Oliveira da Silva não foi localizada pela reportagem para comentar a denúncia. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, Francisco Evanildo alegou que trabalhava como motorista por aplicativos, quando foi raptado e obrigado a dirigir para criminosos que cometeriam um assalto.

Identificação dos suspeitos

O Sistema Agilis - o videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) - identificou que um veículo Fiat Mobi foi utilizado como apoio, pelos criminosos, para roubarem a caminhonete Ford Ranger.

No dia 5 de dezembro último, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu informações que o Fiat Mobi estava no bairro Coité Pedreiras, para ser utilizado pela quadrilha no roubo de um novo automóvel - desta vez uma Toyota Hilux.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o carro Mobi foi seguido pelos policiais militares. Três homens se aproximaram do veículo, e os PMs realizaram a abordagem. Os suspeitos reagiram, e houve troca de tiros.

Washington Ferreira Morais foi baleado na perna e preso. O motorista por aplicativos Francisco Evanildo de Oliveira da Silva, que dirigia o Fiat Mobi, também foi detido. Pelo menos dois suspeitos fugiram e continuam a ser procurados pela Polícia.

Com Washington Morais, foi apreendido um bloqueador de sinal veicular "jammer", "equipamento sofisticado utilizado para impedir rastreamento de veículos, típico de organizações criminosas especializadas em furtos e roubos de automóveis", descreveu o MPCE.

O Ministério Público concluiu que Evanildo e Washington têm ligação com a quadrilha, "com vínculos entre o primeiro crime e outro planejado, em circunstâncias que demonstram habitualidade delitiva e associação estável e permanente entre os denunciados e outros indivíduos, voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais mediante violência na região de Caucaia".

As prisões em flagrante dos suspeitos foram convertidas em prisões preventivas, pela Justiça Estadual.

Confira a nota da defesa na íntegra:

"O escritório Pacífico & Mourão Advogados, por meio de seus advogados Rayanney Mourão e Ícaro Pacífico, vem a público esclarecer que o Sr. Washington Ferreira Morais figura como acusado em denúncia recentemente oferecida pelo Ministério Público, a qual ainda se encontra em fase inicial de tramitação, sem qualquer decisão judicial de mérito.

É imprescindível ressaltar que denúncia não se confunde com condenação. Trata-se de uma manifestação unilateral da acusação, cujos fatos e imputações serão devidamente analisados e contestados no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas a todo cidadão.

A defesa técnica destaca que o Sr. Washington Ferreira Morais nega a prática dos fatos que lhe são atribuídos, inexistindo, até o presente momento, sentença condenatória ou reconhecimento judicial de culpa. Todos os esclarecimentos necessários serão prestados exclusivamente nos autos, respeitando-se o devido processo legal.

Reforça-se, ainda, a importância de que a cobertura jornalística observe o princípio constitucional da presunção de inocência, evitando-se prejulgamentos que possam causar danos irreparáveis à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

O escritório Pacífico & Mourão Advogados confia plenamente na atuação do Poder Judiciário e reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética profissional e a defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais."