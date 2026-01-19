Diário do Nordeste
Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

A vítima respondia por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um policial civil fardado e com uma balaclava, de costas, e, ao fundo, uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Legenda: O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, investiga o caso.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Um homem apontado como chefe da facção cearense Massa Carcerária foi assassinado a tiros, no bairro Cambeba, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (19). A vítima tinha uma vasta ficha criminal.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio registrado, nesta segunda-feira (19), no bairro Cambeba - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza".

A reportagem apurou que a vítima se trata de Francisco Wagno Alves Alencar, de 32 anos, conhecido como 'Wagno do Carrapicho' - em referência à comunidade do Carrapicho, onde ele comandava o tráfico de drogas, no bairro Cambeba.

Francisco Wagno foi morto a tiros dentro de um imóvel, na Rua Elza Leite Albuquerque. Os criminosos fugiram em seguida. Ninguém foi preso, até a publicação desta matéria.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso é investigado pelo DHPP, unidade da Polícia Civil responsável pelas diligências sobre o caso", informou a SSPDS.

A Pasta ressaltou que a população pode contribuir com informações sobre o crime, por meio do Disque-Denúncia, número 181; pelo WhatsApp (85) 3101-0181; ou pelo site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Extensa ficha criminal

A SSPDS informou que "a vítima tinha passagens por homicídio, integrar organização criminosa, tráfico de drogas, roubo, receptação, associação criminosa, ameaça, lesão corporal e violação de domicílio".

Francisco Wagno Alves Alencar foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por ordenar o assassinato de Jefferson Carlos Assunção de Oliveira, conhecido como 'Mago', no bairro Messejana, em Fortaleza, no dia 16 de março de 2022.

Eduardo Gomes de Freitas e dois adolescentes teriam atacado a vítima a tiros, a mando de 'Wagno do Carrapicho', segundo o MPCE.

No que se refere à motivação, verificou-se ser torpe, consistente em ação da organização criminosa Massa visando assegurar a autoridade e o domínio na região do crime. Nesse contexto, apurou-se que os réus, que são vinculados à organização criminosa Massa, mataram a vítima por acreditarem que o mesmo tinha vínculo com a facção rival Comando Vermelho - CV."
Ministério Público do Ceará
Em denúncia

Em outro processo, o Ministério Público do Ceará denunciou o 'Wagno do Carrapicho' e Thayná Dantas Braga por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Thayná foi presa em flagrante, com 15 gramas de maconha, ao tentar entrar na Unidade Prisional Sobreira Amorim, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para visitar Francisco Wagno (que estava preso), no dia 2 de novembro de 2024.

Entretanto, a denúncia do Ministério Público contra Wagno foi rejeitada pela Justiça Estadual, por entender que não havia provas de que ele cometeu os crimes. O MPCE recorreu da decisão.

