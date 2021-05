Ações de videomonitoramento e banco de dados da Segurança Pública são ampliados no Ceará

As ações de videomonitoramento e o big data (centro de banco de dados) da Segurança Pública no Ceará foram ampliados, com a criação de uma nova ferramenta, o Agilis, lançado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na última quinta-feira (20). A tecnologia foi desenvolvida pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria.

A Supesp completa três anos nesta semana e irá realizar o primeiro Seminário de Estratégia e Inovação em Segurança Pública (SEISP), para divulgar o Agilis e as outras ferramentas desenvolvidas pelo Órgão, durante esses anos. O Seminário terá como tema "Segurança Pública Baseada em Evidências" e contará com palestras e mesas redondas, nas próximas quinta-feira (27) e sexta (28).

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o superintendente da Supesp, Helano Nogueira, revelou que a nova tecnologia, a partir do videomonitoramento, irá permitir a identificação do modelo e da marca de automóveis suspeitos e ainda de marcas de uso, como arranhões, e adesivos - detalhes que vão além da visualização das placas dos veículos, trabalho realizado pelo Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia). Segundo a SSPDS, a nova ferramenta também irá integrar mapas interativos, imagens, ícones e outras informações.

O Spia foi desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretaria da Segurança Pública, em 2017. Desde então, expandiu-se pelo território cearense e colaborou com a redução de índices de roubos e furtos no Estado.

83 milhões O Agilis, por sua vez, começou a ser testado em abril deste ano, mês em que captou 83 milhões de placas de veículos no Ceará.

Com a flexibilização das medidas de isolamento social, em razão da pandemia de Covid-19, em maio, a ferramenta realizou 97 milhões de leituras, em apenas 19 dias. Em média, são 216 mil leituras por hora, 3.600 por minuto e 60 por segundo. Segundo a SSPDS, em horário de pico, a tecnologia consegue ler simultaneamente até 300 placas por segundo.

O titular da Secretaria da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou que o Agilis se soma às outras ferramentas utilizadas pela Pasta, como o Spia e o Cerebrum (Big Data).

Sandro Caron Titular da SSPDS Temos agora uma terceira ferramenta, que é o Agilis, usando dos mesmos princípios e instrumentos como o Big Data e a inteligência artificial. Todas essas ferramentas são baseadas no tripé inteligência, investigação e policiamento ostensivo, e estão sempre aí para otimizar o que há de mais moderno em tecnologia, unindo-se à ação dos homens e mulheres da Segurança Pública do Estado.

Próximos projetos desenvolvidos pela Supesp

O superintendente da Supesp, Helano Nogueira, destacou também que a Segurança Pública do Ceará procura integrar mais bancos de dados ao big data da Pasta, nomeado de Cerebrum - que hoje reúne 16 bancos de dados do Estado. O objetivo é ampliar esse número, a partir do convênio com outras instituições, como a empresa que fornece energia elétrica para a população cearense e a Secretaria da Fazendo do Ceará (Sefaz), das quais os agentes de segurança podem extrair informações como o endereço e dados fiscais de uma pessoa suspeita, respectivamente.

A Supesp ainda irá lançar um site próprio, em comemoração ao aniversário de três anos, que irá dispor de estatísticas criminais e mapas do Estado interativos, abertos ao público em geral que se interessa em acompanhar e comparar os números da Segurança Pública do Ceará.

Helano Nogueira aponta ainda para tecnologias que devem durar mais alguns meses para a implantação, nas quais a Supesp também trabalha: a carteira de identidade digital, prevista para 2022; o mapeamento de facções criminosas que atuam no Estado; e uma ferramenta que irá otimizar o gerenciamento dos recursos humanos e materiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Helano Nogueira Superintendente da Supesp Estamos ampliando a área de atuação que envolve a inteligência artificial. É algo que está muito em evidência, porque traz várias facilidades para nós humanos nos beneficiarmos da tecnologia. Como por exemplo, tem o reconhecimento de placas, o reconhecimento facial, rotas otimizadas para a Polícia, melhores gereciamentos dos recursos.

Segurança Pública baseada em evidências

O tema do primeiro Seminário de Estratégia e Inovação em Segurança Pública, da Supesp, será justamente "Segurança Pública Baseada em Evidências". Segundo Nogueira, este novo modelo de trabalhar a Segurança Pública pauta a polícia cearense há pelo menos quatro anos.

"No passado, a gente tinha uma Segurança Pública baseada no empirismo. Uma pessoa chegava e dizia: 'eu acho que a criminalidade está nesse local, porque estou há um tempo, fiquei olhando e acho que tem mais crime nessa localidade'. Isso só tem uma visão micro do que está acontecendo naquele local. A Segurança Pública baseada em evidências leva em conta dados científicos. É a ciência aplicada à Segurança Pública", diferencia.

A Supesp foi criada para otimizar esse modelo de Segurança Pública, a partir da Lei nº 16.562/2018. O Órgão cresceu nos últimos anos e hoje conta com 28 profissionais, inclusive estatísticos, geógrafos, economistas, cientistas de dados, cientistas da computação e matemáticos. Esta equipe, junto com instituições parceiras, desenvolve conceitos de inteligência artificial, ciência de dados, álgebra de campo, georreferenciamento e geoprocessamento.

Confira outras tecnologias desenvolvidas pela Supesp:

Portal de Comando Avançado ( PCA ): aplicativo instalado no aparelho celular dos agentes de segurança para acesso instantâneo a dados civis e criminais de um suspeito junto à SSPDS-CE. Também realiza o reconhecimento facial.

): aplicativo instalado no aparelho celular dos agentes de segurança para acesso instantâneo a dados civis e criminais de um suspeito junto à SSPDS-CE. Também realiza o reconhecimento facial. Sistema Analítico de Crimes ( Status ): análise das manchas criminais, ou seja, dos locais onde há as maiores incidências de crimes, em uma região, para ajudar nas tomadas de decisões dos gestores da Segurança Pública. Desenvolvido no projeto Inteligência Científica e Tecnológica Aplicada à Segurança Pública, que é parte do Programa Cientista Chefe, fomentado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), em parceria com a Supesp.

): análise das manchas criminais, ou seja, dos locais onde há as maiores incidências de crimes, em uma região, para ajudar nas tomadas de decisões dos gestores da Segurança Pública. Desenvolvido no projeto Inteligência Científica e Tecnológica Aplicada à Segurança Pública, que é parte do Programa Cientista Chefe, fomentado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), em parceria com a Supesp. Sistema de Georreferenciamento Operacional (Sigo): auxilia o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na indicação do quartel e dos hidrantes mais próximos de um sinistro e na rota para o local. Conquistou o terceiro lugar na final do VI Prêmio Anual Gestion para Resultados en el Desarollo 2020, na categoria “Monitoramento e Avaliação – Províncias e Estados”, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no último dia 12 de maio.

Programação do Seminário

O Seminário de Estratégia e Inovação em Segurança Pública será realizado por videoconferência, devido a pandemia de Covid-19, com palestras e mesas-redondas, nas manhãs das próximas quinta-feira (27) e sexta (28). O evento contará com a participação da vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, além de outros convidados. O público pode assistir ao vivo pela página da SSPDS no Youtube.

Confira a programação completa:

27 de maio, quinta-feira

Horário: 9h

Abertura com fala do secretário de Segurança Pública Sandro Caron

Vice governadora Izolda Cela

Apresentação do Vídeo Institucional

Palestra de abertura com o Superintendente Dr Helano Nogueira

Tema: Segurança Pública Baseada em Evidências



10h

Mesa redonda: Profa. Dra. Emanuele Marques dos Santos (Cientista-Chefe da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS), Prof Dr. Jose Macedo (Cientista Chefe de Transformação Digital da Casa Civil), Prof Dr Fernando Trinta (UFC), Prof Dr José Paulo Rego (UFC)

Tema: Novas tecnologias aplicadas na SSPDS

Mediadora: Dra Manuela Chaves Loureiro Cândido (Diretoria de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública (DIPAS/Supesp).



11h

Painel: Manual do Programa de Proteção Territorial e Gestão de Riscos (PROTEGER)

Apresentador: Dr Anderson Duarte Barboza (DIESP/Supesp)

Convidados: Cel George e Maj Messias Mendes



11h30

Painel: Estatísticas Aplicadas à Operações Policiais

Convidados: Dra Socorro Portela (Copol), Cel Sampaio (PM), Diretor Adjunto Marcio Gutierrez (PCCE)

Apresentador: Franklin de Sousa Torres (Gerência de Estatística e Geoprocessamento - Geesp/Supesp)



28 de maio, sexta-feira

9h

Painel: Programas PreVio & Ceará Pacífico

Apresentador: Dr. Régis Façanha Dantas (Coordenador do Programa Ceará Pacífico e PreVio)

Mediadora: Dra Manuela Cândido (Diretoria de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública (DIPAS/Supesp).



10h

Mesa Redonda: Dados, Informações e Conhecimento Aplicados no Combate à Violência Contra a Mulher

Dra Danielle Paulla (Titular da DDM/PCCE))

Dra Rena Gomes Moura (Titular do departamento de proteção aos grupos vulneráveis - DDM/PCCE)

ONG Fala Marta - Lisly Picanço, Diretora de Gestão de Pessoas da ONG Fala Marta

Mediadora: Dra Manuela Cândido



11h

Palestra: Programa Cientista Chefe no Estado do Ceará

Presidente da Funcap Dr. Tarcísio Haroldo Cavalcante Pequeno



11h30

Considerações finais do superintendente da Supesp Dr Helano Nogueira



12h

Encerramento com o lançamento oficial da Campanha de Doação de Livros

