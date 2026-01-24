Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

Outro advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:47)
Segurança
As imagens mostram duas mulheres sendo presas e conduzidas por policiais civis, em locais diferentes.
Legenda: A advogada foi presa no Rio Grande do Norte e a outra mulher, no Ceará.
Foto: Reprodução.

Uma advogada e outra mulher foram presas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última sexta-feira (23), por suspeita de integrarem um grupo criminoso que pratica extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte.

A reportagem apurou que a advogada presa é Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira Bandeira, de 38 anos. A detenção ocorreu no bairro Tirol, em Natal, e teve apoio da Polícia Civil daquele Estado.

Já Bárbara Pinheiro Souza, 22, foi presa no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. As duas detenções ocorreram por força de mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça do Ceará.

As defesas das suspeitas não foram localizadas para comentar as prisões. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também

teaser image
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

teaser image
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

Outro advogado investigado

Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais civis - sendo dois contra as suspeitas presas e o terceiro contra outro advogado, em um imóvel em Fortaleza.

O cumprimento de mandados contra os advogados foi acompanhado por representante das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Ceará e do Rio Grande do Norte, em respeito às normas legais e institucionais.

Com os suspeitos, "foram apreendidos celulares, notebooks e outros documentos que devem subsidiar os próximos passos da investigação", segundo a Polícia Civil do Ceará.

A investigação contra o grupo criminoso e os pedidos judiciais foram realizados pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da PCCE.

A Polícia Civil acrescentou que a advogada presa já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão, no Rio Grande do Norte, em razão de uma investigação local.

Assuntos Relacionados
As imagens mostram duas mulheres sendo presas e conduzidas por policiais civis, em locais diferentes.
Segurança

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

Outro advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Redação
Há 33 minutos
A imagem mostra uma correria entre torcedores, em uma estrada, à noite, em Fortaleza.
Segurança

Torcedor é baleado na cabeça e preso em confronto entre torcidas organizadas em Fortaleza

A Polícia Militar disse que o torcedor estava armado.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM
Segurança

Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM

A Polícia diz que foi necessário "emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, com o objetivo de restabelecer a ordem local".

Redação
23 de Janeiro de 2026
A imagem, de uma câmera de segurança, mostra um homem e duas mulheres praticando um furto de mochilas de uma loja.
Segurança

Furtos na região do Centro de Fortaleza crescem 24% em quatro anos

Em contrapartida, a SSPDS destacou que a região teve queda de roubos, no último ano.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cena de acidente em rodovia com uma caminhonete branca capotada no acostamento da CE-085, em Caucaia, com detritos espalhados e tráfego lento ao fundo.
Segurança

Pessoa morre em colisão frontal entre dois veículos em Caucaia

Outra vítima ficou ferida devido ao sinistro de trânsito.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Idoso sendo conduzido à delegacia por policiais da Polícia Judiciária.
Segurança

Idoso é investigado por abusar de crianças em Juazeiro do Norte; suspeito era 'amigo da família'

O homem de 67 anos confessou os crimes.

Redação
23 de Janeiro de 2026
montagem, do lado esquerdo trecho de publicacao, direito trecho google maps.
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um suspeito foi preso nesta semana.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Segurança

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Redação
22 de Janeiro de 2026
homem embaçado andando em frente ao forum na calçada do clovis bevilaqua, em fortaleza.
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em 2018, o acusado foi absolvido e solto. Após recurso ser aceito em instância superior, foi determinado um novo Júri.

Redação
22 de Janeiro de 2026
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada.
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Ministério Público denunciou dois homens por integrarem o grupo criminoso.

Messias Borges
22 de Janeiro de 2026
Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral
Segurança

Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

O caso foi registrado por câmera de segurança.

Redação
21 de Janeiro de 2026
A imagem mostra diversos materiais apreendidos com criminosos, como um drone, celulares, relógios com aplicativos, drogas e outros equipamentos, em cima de uma mesa.
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

O material ilícito seria destinado a detentos ligados a uma facção criminosa.

Messias Borges
21 de Janeiro de 2026
poste pichado sigla cv, comando vermelho, homem passando.
Segurança

Justiça do Ceará leva a julgamento trio acusado de matar suposto abusador de autista

O homicídio foi ordenado pelo 'Tribunal do Crime' do Comando Vermelho.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Segurança

Soldador mecânico morre em acidente de trabalho no Complexo do Pecém

Funcionário trabalhava há cerca de dois anos na função.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto do lote de Mounjaro apreendido pela Receita Federal em Fortaleza.
Segurança

RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

Cada ampola custa aproximadamente R$ 875,00.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sucata Chico Alves.
Segurança

Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce

Documento foi enviado para a Polícia Civil do Ceará, que segue com as investigações.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem, com um colete vermelho e máscara azul, sendo preso em flagrante por exercer ilegalmente a medicina.
Segurança

PM que atuava como médico ilegalmente no Ceará é demitido

O suspeito foi preso em flagrante no Hospital de Paraipaba, há mais de três anos.

Redação
20 de Janeiro de 2026
foto de viatura da PMCE em operação.
Segurança

Homem é preso após fazer falsa proposta de emprego e extorquir vítima com fotos íntimas

Suspeito obrigava jovem de 18 anos a mandar dinheiro, sob ameaça de divulgar o conteúdo.

Redação
20 de Janeiro de 2026
montagem com foto do suspeito executor do cv preso, ao lado viatura dhpp, pcce.
Segurança

Quem é o suspeito de ser um dos 'matadores do Comando Vermelho' na Grande Messejana

Francisco Joelson Damasceno foi preso pela Polícia Civil no bairro Paupina.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A imagem mostra um policial civil fardado e com uma balaclava, de costas, e, ao fundo, uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Homem apontado como chefe da facção é executado a tiros no bairro Cambeba, em Fortaleza

A vítima respondia por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.

Redação
19 de Janeiro de 2026