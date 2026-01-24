Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

Uma advogada e outra mulher foram presas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última sexta-feira (23), por suspeita de integrarem um grupo criminoso que pratica extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte.

A reportagem apurou que a advogada presa é Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira Bandeira, de 38 anos. A detenção ocorreu no bairro Tirol, em Natal, e teve apoio da Polícia Civil daquele Estado.

Já Bárbara Pinheiro Souza, 22, foi presa no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. As duas detenções ocorreram por força de mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça do Ceará.

As defesas das suspeitas não foram localizadas para comentar as prisões. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também Segurança Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará Segurança Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

Outro advogado investigado

Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais civis - sendo dois contra as suspeitas presas e o terceiro contra outro advogado, em um imóvel em Fortaleza.

O cumprimento de mandados contra os advogados foi acompanhado por representante das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Ceará e do Rio Grande do Norte, em respeito às normas legais e institucionais.

Com os suspeitos, "foram apreendidos celulares, notebooks e outros documentos que devem subsidiar os próximos passos da investigação", segundo a Polícia Civil do Ceará.

A investigação contra o grupo criminoso e os pedidos judiciais foram realizados pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da PCCE.

A Polícia Civil acrescentou que a advogada presa já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão, no Rio Grande do Norte, em razão de uma investigação local.