Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará

O responsável pela carga foi preso em flagrante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra vários tonéis azuis apreendidos em uma operação da Receita Federal e da Polícia Civil, em cima de um caminhão-reboque.
Legenda: A Receita Federal e a Polícia Civil encontraram a substância em tonéis, em um imóvel em Fortaleza.
Foto: Divulgação/ Receita Federal.

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de cerca de três toneladas de cloridrato de etileno - substância base para a droga conhecida como 'lança-perfume' ou 'loló'.

A Receita Federal informou que a carga ilegal foi apreendida em tonéis, dentro de um imóvel em Fortaleza, na tarde da última sexta-feira (23). Um suspeito foi preso em flagrante.

Com um trabalho de gerenciamento de riscos foi identificada uma carga oriunda de Salvador/BA, com destinos em Fortaleza/CE e Recife/PE. Na Capital cearense, o material ilícito estava armazenado em tonéis, dentro de um imóvel."
Receita Federal
Em divulgação

A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho na 3ª Região Fiscal (Direp03), da Receita, e a Delegacia de Narcóticos (Denarc), da PCCE, realizaram a apreensão da carga e a prisão do suspeito.

A imagem mostra um cão farejador da Receita Federal, deitado, em frente a dois tonéis azuis.
Legenda: Um cão farejador da Receita Federal auxiliou à localização da substância ilegal.
Foto: Divulgação/ Receita Federal.

Veja também

teaser image
Segurança

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

teaser image
Segurança

Furtos na região do Centro de Fortaleza crescem 24% em quatro anos

Segundo a Receita, "a identificação dos envolvidos se deu em trabalho conjunto e com uma troca de informações entre as instituições (Receita Federal e Polícia Civil). A Perícia Forense do Estado do Ceará também esteve no local, para análise prévia da carga".

Um cão da Receita Federal auxiliou os auditores fiscais e os policiais civis a localizarem o cloridrato de etileno, que "é utilizado na fabricação de uma substância psicoativa popular em festas chamada de 'Lança-perfume', também conhecida como 'Loló'", detalhou a Receita.

Assuntos Relacionados
A imagem mostra vários tonéis azuis apreendidos em uma operação da Receita Federal e da Polícia Civil, em cima de um caminhão-reboque.
Segurança

Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará

O responsável pela carga foi preso em flagrante.

Redação
Há 1 hora
Uma imagem de câmera de segurança, em cores preto e branco, mostra um acidente entre uma ambulância e uma moto.
Segurança

Ambulância avança sinal, colide com moto e causa morte de motociclista em Sobral

O Hospital responsável pelo veículo lamentou o caso.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra a fachada da Controladoria Geral de Disciplina, na Praia de Iracema e uma viatura do órgão na frente.
Segurança

De granada em casa a venda de armas: policiais são investigados no Ceará

Um dos PMs foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Janeiro de 2026
As imagens mostram duas mulheres sendo presas e conduzidas por policiais civis, em locais diferentes.
Segurança

Advogada e outra mulher são presas por integrar quadrilha que comete extorsões no CE e no RN

Outro advogado foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma correria entre torcedores, em uma estrada, à noite, em Fortaleza.
Segurança

Torcedor é baleado na cabeça e preso em confronto entre torcidas organizadas em Fortaleza

A Polícia Militar disse que o torcedor estava armado.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM
Segurança

Vídeo: moradores do bairro José de Alencar denunciam agressão em abordagem da PM

A Polícia diz que foi necessário "emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, com o objetivo de restabelecer a ordem local".

Redação
23 de Janeiro de 2026
A imagem, de uma câmera de segurança, mostra um homem e duas mulheres praticando um furto de mochilas de uma loja.
Segurança

Furtos na região do Centro de Fortaleza crescem 24% em quatro anos

Em contrapartida, a SSPDS destacou que a região teve queda de roubos, no último ano.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cena de acidente em rodovia com uma caminhonete branca capotada no acostamento da CE-085, em Caucaia, com detritos espalhados e tráfego lento ao fundo.
Segurança

Pessoa morre em colisão frontal entre dois veículos em Caucaia

Outra vítima ficou ferida devido ao sinistro de trânsito.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Idoso sendo conduzido à delegacia por policiais da Polícia Judiciária.
Segurança

Idoso é investigado por abusar de crianças em Juazeiro do Norte; suspeito era 'amigo da família'

O homem de 67 anos confessou os crimes.

Redação
23 de Janeiro de 2026
montagem, do lado esquerdo trecho de publicacao, direito trecho google maps.
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

Um suspeito foi preso nesta semana.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Montagem de duas fotos lado a lado mostrando o momento da prisão de um jovem pela Polícia Civil. Na imagem da esquerda, um jovem de bermuda azul, sem camisa e algemado com as mãos para trás, é conduzido por um policial em direção ao porta-malas aberto de uma viatura preta com a inscrição
Segurança

Homem é preso por promover postagens exaltando facção com atuação em Caucaia

Investigadores constataram que 'Chefinho' estimulava integrantes do grupo a enviar fotos e vídeos de conteúdo ilícito.

Redação
22 de Janeiro de 2026
homem embaçado andando em frente ao forum na calçada do clovis bevilaqua, em fortaleza.
Segurança

Ex-dirigente de transportes de Pacajus volta ao banco dos réus 11 anos após o crime

Em 2018, o acusado foi absolvido e solto. Após recurso ser aceito em instância superior, foi determinado um novo Júri.

Redação
22 de Janeiro de 2026
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, nas cores preto e branco, estacionada.
Segurança

Como a Polícia chegou a uma quadrilha suspeita de roubar carros de luxo em Caucaia

Ministério Público denunciou dois homens por integrarem o grupo criminoso.

Messias Borges
22 de Janeiro de 2026
Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral
Segurança

Suspeitos assaltam motociclista com 'voadora' em Sobral

O caso foi registrado por câmera de segurança.

Redação
21 de Janeiro de 2026
A imagem mostra diversos materiais apreendidos com criminosos, como um drone, celulares, relógios com aplicativos, drogas e outros equipamentos, em cima de uma mesa.
Segurança

Trio é preso por operar drone com celulares e drogas próximo a presídios no Ceará

O material ilícito seria destinado a detentos ligados a uma facção criminosa.

Messias Borges
21 de Janeiro de 2026
poste pichado sigla cv, comando vermelho, homem passando.
Segurança

Justiça do Ceará leva a julgamento trio acusado de matar suposto abusador de autista

O homicídio foi ordenado pelo 'Tribunal do Crime' do Comando Vermelho.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Segurança

Soldador mecânico morre em acidente de trabalho no Complexo do Pecém

Funcionário trabalhava há cerca de dois anos na função.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Foto do lote de Mounjaro apreendido pela Receita Federal em Fortaleza.
Segurança

RF apreende 288 ampolas de Mounjaro no valor de R$ 252 mil em Fortaleza

Cada ampola custa aproximadamente R$ 875,00.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sucata Chico Alves.
Segurança

Bomba 'rasga-lata' causou incêndio na sucata Chico Alves, aponta laudo da Pefoce

Documento foi enviado para a Polícia Civil do Ceará, que segue com as investigações.

Redação
20 de Janeiro de 2026
A foto mostra um homem, com um colete vermelho e máscara azul, sendo preso em flagrante por exercer ilegalmente a medicina.
Segurança

PM que atuava como médico ilegalmente no Ceará é demitido

O suspeito foi preso em flagrante no Hospital de Paraipaba, há mais de três anos.

Redação
20 de Janeiro de 2026