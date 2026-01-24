Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará
O responsável pela carga foi preso em flagrante.
Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou na apreensão de cerca de três toneladas de cloridrato de etileno - substância base para a droga conhecida como 'lança-perfume' ou 'loló'.
A Receita Federal informou que a carga ilegal foi apreendida em tonéis, dentro de um imóvel em Fortaleza, na tarde da última sexta-feira (23). Um suspeito foi preso em flagrante.
Com um trabalho de gerenciamento de riscos foi identificada uma carga oriunda de Salvador/BA, com destinos em Fortaleza/CE e Recife/PE. Na Capital cearense, o material ilícito estava armazenado em tonéis, dentro de um imóvel."
A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho na 3ª Região Fiscal (Direp03), da Receita, e a Delegacia de Narcóticos (Denarc), da PCCE, realizaram a apreensão da carga e a prisão do suspeito.
Veja também
Segundo a Receita, "a identificação dos envolvidos se deu em trabalho conjunto e com uma troca de informações entre as instituições (Receita Federal e Polícia Civil). A Perícia Forense do Estado do Ceará também esteve no local, para análise prévia da carga".
Um cão da Receita Federal auxiliou os auditores fiscais e os policiais civis a localizarem o cloridrato de etileno, que "é utilizado na fabricação de uma substância psicoativa popular em festas chamada de 'Lança-perfume', também conhecida como 'Loló'", detalhou a Receita.