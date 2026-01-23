Diário do Nordeste
Furtos na região do Centro de Fortaleza crescem 24% em quatro anos

Em contrapartida, a SSPDS destacou que a região teve queda de roubos, no último ano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:40)
Segurança
A imagem, de uma câmera de segurança, mostra um homem e duas mulheres praticando um furto de mochilas de uma loja.
Legenda: Três pessoas são suspeitas de furtar várias mochilas, em uma loja de material escolar, no Centro de Fortaleza.
Foto: Reprodução/ TV Verdes Mares.

O ano de 2026 começou com comerciantes, clientes e moradores do Centro de Fortaleza e de bairros próximos preocupados com casos de furtos na região. Nos últimos 4 anos, houve um crescimento de 24% nos crimes.

4.512
furtos foram registrados na Área Integrada de Segurança (AIS) 4 - que abrange os bairros Centro, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Farias Brito, Jacarecanga, Monte Castelo, Moura Brasil, São Gerardo e Vila Ellery - em 2025.

Em 2021, a mesma Área teve 3.633 furtos, segundo dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Ceará (Supesp). O aumento do índice, no intervalo de 4 anos, foi de 24,1%.

A variação na AIS 4 seguiu uma tendência de Fortaleza, que apresentou um crescimento de 29,1% no número de furtos, nos últimos 4 anos. Em 2021, foram 25.327 crimes; e, em 2025, 32.707 ocorrências.

Em contrapartida, a Capital teve uma redução de 5,7% no número de furtos, na comparação entre 2024 e 2025. Já a Área Integrada de Segurança 4 teve um pequeno aumento de 0,2%, no período.

Confira os dados:

Loading...

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) respondeu que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região".

Como resultado da intensificação do policiamento ostensivo, a Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, onde está localizado o bairro Centro, registrou uma redução de 9% nos crimes de roubo em 2025. Na comparação entre os anos de 2025 e 2024, houve 148 ocorrências a menos. Em 2025, foram registrados 1.503 procedimentos por roubo, enquanto, em 2024, o número chegou a 1.651 registros. Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp)."
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará
Em nota

(Leia a nota na íntegra abaixo)

Sensação de insegurança

Em entrevista à TV Verdes Mares, uma comerciante relatou um furto na Rua Major Facundo, no Centro de Fortaleza, no dia 14 de janeiro deste ano.

Três pessoas são suspeitas de furtar várias mochilas, em uma loja de material escolar. Um casal subtraiu os produtos, enquanto outra mulher dava apoio e olhava a aproximação de funcionários.

"Quando um vendedor se aproximou para abordar o suspeito, ele mandou a mulher, que tava com as mochilas, sair da loja. Eu percebi quando voltei do almoço, que eu vi o buraco na prateleira. Não tinha como vender tantas mochilas, em tão pouco tempo", contou a comerciante, que não quis se identificar.

Ela reclamou da falta de policiamento na região, apesar de dois policiais militares fazerem o policiamento na Rua Major Facundo a pé. "Infelizmente, não tá intimidando. Nós estamos tendo que pagar seguranças particulares, para oferecer um pouco de tranquilidade no nosso local de trabalho", pontuou.

A reportagem também recebeu a informação que outros dois comerciantes do Centro tiveram as lojas invadidas e itens furtados, durante a noite, nas últimas semanas. Um deles teve um prejuízo superior a R$ 20 mil.

Confira a nota da SSPDS na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) mantém policiamento ostensivo contínuo no bairro Centro, em Fortaleza. O trabalho é realizado por meio de equipes a pé, motopatrulhamento, viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento fixo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir crimes, preservar a ordem pública e garantir a segurança de comerciantes, trabalhadores e transeuntes da região.

Como resultado da intensificação do policiamento ostensivo, a Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza, onde está localizado o bairro Centro, registrou uma redução de 9% nos crimes de roubo em 2025. Na comparação entre os anos de 2025 e 2024, houve 148 ocorrências a menos. Em 2025, foram registrados 1.503 procedimentos por roubo, enquanto, em 2024, o número chegou a 1.651 registros. Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

A SSPDS destaca que a PMCE atua de forma preventiva e repressiva, realizando abordagens, rondas e intervenções diárias que resultam, inclusive, na captura de suspeitos. As ações contam com o apoio de ferramentas como o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). Um exemplo foi uma prisão ocorrida em novembro de 2025, quando equipes policiais realizavam patrulhamento na região e foram acionadas pela Ciops/SSPDS para atender a uma ocorrência de furto de fios elétricos. Os agentes se deslocaram até o local indicado, onde abordaram dois indivíduos, ambos de 26 anos. A dupla tentou fugir, mas foi alcançada com o auxílio do ciclopatrulhamento.

As ocorrências registradas no bairro devem ser comunicadas por meio de Boletim de Ocorrência (BO). Casos de roubo e furto podem ser registrados pela Delegacia Eletrônica (https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo) ou presencialmente na 24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, unidade responsável pela área.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por meio de mensagem, áudio, vídeo ou fotografia. Também é possível registrar denúncias via e-denúncia, no site do serviço 181, pelo endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos."

Este conteúdo é útil para você?
