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Três homens são assassinados a tiros em loja de açaí de distrito de Sobral

Crime vitimou dois irmãos e um adolescente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Segurança
Polícia Civil de Sobral está em diligências para descobrir autoria e motivação do crime.
Legenda: A Polícia Civil de Sobral está em diligências para descobrir autoria e motivação do crime.
Foto: Divulgação/PCCE.

Um triplo homicídio foi registrado em Rafael Arruda, distrito de Sobral, na noite desse sábado (28). O crime ocorreu em uma loja de açaí e vitimou dois homens, de 30 e 28 anos, e um adolescente de 17.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os três foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local. 

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A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral investiga o caso. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. "Diligências são realizadas com o intuito de identificar os suspeitos do crime", informou a SSPDS.

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