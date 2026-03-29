Três homens são assassinados a tiros em loja de açaí de distrito de Sobral

Um triplo homicídio foi registrado em Rafael Arruda, distrito de Sobral, na noite desse sábado (28). O crime ocorreu em uma loja de açaí e vitimou dois homens, de 30 e 28 anos, e um adolescente de 17.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os três foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local.

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A TV Verdes Mares apurou que os dois homens eram irmãos e que o estabelecimento onde o crime ocorreu pertencia a um deles. Ainda segundo a investigação, o adolescente assassinado teria sido levado à loja pelos criminosos, que, ao chegar ao local, teriam baleado as vítimas.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral investiga o caso. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. "Diligências são realizadas com o intuito de identificar os suspeitos do crime", informou a SSPDS.