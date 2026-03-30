Idoso morre em colisão entre veículos em General Sampaio
Acidente foi registrado na CE-253, entre os municípios de Paramoti e General Sampaio.
Um idoso morreu na madrugada deste domingo (29) em uma colisão frontal entre dois veículos ocorrida na CE-253, entre os municípios cearenses de Paramoti e General Sampaio.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa, em nota ao Diário do Nordeste, que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) está apurando as circunstâncias “de uma morte acidental” ocorrida em General Sampaio.
“Na ocasião, dois veículos sofreram uma colisão na CE-253, zona rural do município. Um homem, de 65 anos, foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde foi a óbito”, segue a pasta.
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O homem foi identificado como Antonio Monteiro de Sousa e era natural de General Sampaio. A Prefeitura da cidade se manifestou em uma nota nas redes sociais.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, diz a legenda.
A SSPDS afirma, ainda, que equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Ceará “foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial”.
A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Pentecoste.