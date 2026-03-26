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Ônibus do Ceará sofre colisão com atletas e comissão do time feminino; não houve feridos

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, em Fortaleza

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
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Legenda: Ônibus do Ceará se envolve em colisão em avenida da capital cearense.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ônibus do Ceará se envolveu numa colisão com um carro particular nesta quinta-feira (26). O grupo com cinco atletas e um membro da comissão técnica da equipe feminina de futebol. O Vovô informou sobre o acidente que ocorreu durante a manhã, na capital cearense. Ninguém se feriu. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou os dois veículos na rua.

O grupo havia deixado a Unifor após treinamento e retornava à sede do clube em Porangabuçu. Nesse trajeto, na Avenida Borges de Melo, sofreu a batida. O outro veículo avançou a preferencial e colidiu com o ônibus do clube.

Ainda de acordo com o Alvinegro, o transporte não sofreu grandes avarias e permaneceu no local até procedimentos do departamento de trânsito e acionamento do seguro. 

A equipe feminina do Ceará volta a campo no sábado (28), quando enfrenta o Taubaté-SP. O duelo será às 15h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, na cidade paulista. As Meninas do Vozão venceram o Paysandu na rodada anterior do Brasileirão A2 e estão em 9º lugar na tabela, com três pontos somados. 

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