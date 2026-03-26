Ceará encaminha contratação de atacante Gustavo Prado, do Internacional

O Ceará encaminhou a contratação do atacante Gustavo Prado, do Internacional, nesta quinta-feira (26). O Diário do Nordeste apurou que o atleta chegue empréstimo até o fim da Série B de 2026.

Nos últimos dias, as negociações avançaram bem para um acordo, que pode acontecer ainda nas próximas horas. Vale ressaltar que a janela de transferência segue aberta até sexta (27).

Gustavo Prado tem apenas 20 anos e é considerado uma das promessas do Internacional. Ele fez sua estreia profissional na temporada 2024, ano em que somou 41 partidas com a camisa do Colorado, além de um gol e uma assistência. Ele atua como ponta direita e como meia-atacante.

Em 2025, foram 27 jogos disputados e dois gols marcados. Para esta temporada 2026, porém, ele perdeu espaço e soma apenas três jogos disputados e um gol marcado. A tendência é que o Internacional negocie o empréstimo do jovem jogador.