Artilheiros da Copa do Mundo: veja os jogadores com mais gols em mata-matas na história

A Copa do Mundo está se aproximando e muitos craques vão brilhar na disputa em 2026. Pela primeira vez, a competição terá a participação de 48 seleções e será realizada em três países. Muita gente brilhou na competição ao longo dos anos. Confira os atletas que mais balançaram as redes adversárias em fases eliminatórias dos Mundiais do futebol masculino. Entre os nomes, estão dois brasileiros.

Leônidas da Silva

Ídolo no Flamengo, o Diamante Negro marcou um gol nas oitivas de final em 1934, quando o Brasil foi derrotado pela Espanha. Na Copa seguinte, ele marcou sete vezes em quatro partidas. Assim, a Seleção finalizou a disputa em terceiro lugar.

Ronaldo Fenômeno

Outro que chegou ao mesmo número foi Ronaldo Fenômeno. O camisa 9 da Seleção marcou três gols em quatro partidas em fase de mata-mata no Mundial de 1998, realizada na França. Em 2002, ele balançou as redes em quatro oportunidades, com dois tentos na final, garantindo o título da Seleção. Na Copa da Alemanha, em 2006, fez outro.

Mbappé

O francês também balançou as redes adversárias oito vezes em jogos eliminatórios para a França. Isso ocorreu nas Copas da Rússia, em 2018, e do Catar. Entre os tentos está o hat-trick diante da Argentina, na final ded 2022.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. A competição terá inicio no dia 11 de junho. A Seleção Brasileira estreia diante de Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MettLife Stadium.