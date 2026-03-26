Mozart mantém discurso positivo mesmo com sequência negativa do Ceará

O jejum de vitórias do Ceará no comando de Mozart aumentou com mais um empate, desta vez contra o ABC, pela Copa do Nordeste. Após a partida desta terça-feira (25), o treinador voltou a afirmar que o time vem apresentando um bom desempenho e descartou a necessidade de reforços, mantendo um discurso positivo apesar do momento.

Ao todo, são três jogos sem vencer na temporada. Com o resultado, outro dado relevante é a marca de um mês sem triunfos atuando como mandante. A última vitória do Mais Querido diante do seu torcedor foi contra o Primavera, no dia 26 de fevereiro, em confronto pela Copa do Brasil. O cenário contrasta com o posicionamento adotado pelo comandante do Vovô.

Otimismo avantajado

Em entrevista coletiva, Mozart destacou aspectos como volume de jogo e chances criadas. Para o técnico, o time performa bem, mas erra pela ansiedade. No entanto, ele acredita na reversão do momento, mostrando tranquilidade.

"É um momento em que nós não podemos conceder nenhuma chance ao adversário. Nas chances que estamos concedendo, estamos sendo penalizados. Mas eu tenho total convicção de que, jogando da forma que estamos jogando, nós vamos reverter a situação. Não tenho a menor dúvida disso. Por isso, a minha tranquilidade", afirmou o treinador.

Apesar de sair vencendo na maioria dos jogos na temporada, tendo falhado em apenas três oportunidades, o Ceará encontra dificuldades para confirmar triunfos nesse recorte de resultados negativos. A incapacidade de sustentar o placar faz a equipe esbarrar na própria limitação de transformar bons momentos em vitórias.

Outro aspecto que chama atenção é a convicção de Mozart ao descartar a chegada de reforços. Mesmo diante de um cenário de instabilidade, o treinador demonstra confiança no seu plantel, indicando que acredita no potencial do grupo.

O discurso tende a repercutir de forma positiva internamente, podendo elevar a confiança dos jogadores para as próximas partidas. Por outro lado, também pode mascarar lacunas que necessitam de atenção, especialmente em setores onde o desempenho tem sido abaixo do esperado.

Presença do torcedor

A partida contra o ABC teve, mais uma vez, um público abaixo do esperado. Com 6.750 torcedores pagantes, o Vovô registrou prejuízo aproximado de mais de R$ 100 mil.

Ainda na repercussão do pós-jogo, o técnico alvinegro mencionou a presença do público. Para o treinador, o apoio vindo das arquibancadas pode ser um diferencial para a equipe na sequência da temporada.

"Mas esse desempenho precisa ser transformado em vitórias. E daí você ganha um jogo, você ganha outro. O torcedor vai criando confiança de novo, vai vindo em maior número, vai nos apoiando. Essa sinergia torcida-time é bem importante, principalmente nas competições que nós vamos disputar. Mas eu acredito que é sempre a influência, parte de nós para o torcedor, não vai ser o contrário sempre", pontuou o Mozart.

Próxima oportunidade

Longe de casa, o Ceará terá que buscar a recuperação. A equipe inicia, já no próximo sábado (28), uma sequência de três partidas como visitante, cenário em que tentará encerrar o jejum e reencontrar o caminho das vitórias.

O primeiro duelo acontece contra o Retrô, pela Copa do Nordeste. Após o encontro no torneio regional, o Vozão mede forças com a Ponte Preta e o Cuiabá, ambos pela Série B.