CRB x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

No terceiro jogo consecutivo fora de casa, o Fortaleza parte para mais uma competição e duelo decisivo. Pela Copa do Brasil, o Leão vai até o Estádio Rei Pelé, Maceió-AL, para o jogo de volta contra o CRB, às 20h, na 5ª fase do certame. O jogo vai definir quem avança para as oitavas de final e mais R$3 milhões somados ao que as equipes arrecadaram até aqui. O Leão do Pici já acumulou quase R$7 milhões até aqui.

O Fortaleza está há nove jogos sem perder, sendo seis vitórias e três empates. A equipe chega com a vantagem, já que levou a melhor em casa no primeiro jogo e venceu por 2 a 1. O Tricolor pode até empatar, que se classifica. Caso perca por um gol de diferença, o duelo vai para os pênaltis. O último jogo do Leão foi no dia 10 deste mês, contra o Avaí, pela Série B, num empate sem gols.

A equipe do CRB vem de três vitórias consecutivas e fora da crise que esteve em abril. No primeiro jogo, acumulava nove derrotas seguidas e o técnico Eduardo Barroca balançava no cargo. A última vitória foi o placar de 3 a 0 contra o Operário-PR, pela Série B. O Galo da Pajuçara quer contar com o apoio do torcedor, que deve comparecer em peso, e com o anímico após a sequência positiva.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

GALO ALAGOANO QUER MANTER SEQUÊNCIA

O CRB teve três dias de preparação após o duelo pela Série B. Crystopher, meio-campista, voltou a campo no jogo do fim de semana e é um dos destaques do elenco. À disposição, Eduardo Barroca, técnico, deve escalar o atleta como titular. Outro meia que retorna a equipe principal é Danielzinho, que cumpriu suspensão na partida do último sábado (9), pela Série B.

Já o goleiro Matheus Albino, é um desfalque confirmado para o jogo. O atleta vai passar por uma cirurgia no ombro, após uma lesão, sem previsão de retorno. Quem vai substituir é Vitor Caetano. Ele foi titular no confronto em que o CRB venceu o Fortaleza por 1 a 0 em 2025, pela Copa do Nordeste.

TRICOLOR COM NOVIDADES NOS RELACIONADOS

Após chegar de Florianópolis, na última segunda-feira (11), o Fortaleza teve dois dias de preparação e viajou no início da tarde dessa quarta-feira (13). Thiago Carpini, treinador, relacionou 24 atletas para o jogo. As novidades são os retornos do goleiro João Ricardo e do atacante Miritello.

João Ricardo só fez um jogo em 2026, que foi Fortaleza x Imperatriz, no dia 28 de março, ficando 61 minutos em campo, após sofrer uma lesão no joelho direito e ficar fora dos gramados. Recuperado, o goleiro volta a ser uma opção para Carpini, abrindo a disputa entre João e Vinícius Silvestre, atual goleiro titular do Fortaleza, com 11 jogos e nenhuma derrota.

Miritello, atacante, após ficar fora contra o Avaí no último dia 10, após desconforto muscular na coxa esquerda, foi relacionado e deve estar entre os titulares. Gazal, zagueiro, volta para a equipe, após cumprir suspensão pela Série B, no fim de semana.

Fora, apenas os atletas no departamento médico: Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo), e em transição: Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito).

Confira lista dos relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão;

Laterais: Mailton e Mucuri;

Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal;

Meio-campistas: Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto;

Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Wallace (Fábio Alemão) e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho (Patrick de Lucca); Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Mailton, Brítez, Kauã Rocha, Gazal, Mucuri; Pierre, Ryan, Pochettino; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | CRB X FORTALEZA

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Data: 14/05/26 (quinta-feira)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)