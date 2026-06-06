Jogador da Argentina sofre lesão muscular e é cortado da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 acabou mais cedo para um dos convocados do técnico Lionel Scaloni, da Argentina. O time albiceleste confirmou neste sábado (6) que um dos seus atletas não terá condições de atuar nos Estados Unidos, México e Canadá. Leonardo Balerdi, de 27 anos, sofreu uma lesão na panturrilha da perna direita e não terá condições de se recuperar até o fim do torneio.

Legenda: Balerdi lesionou a panturrilha direita e está fora da Copa do Mundo Foto: Divulgação

O defensor do Olympique de Marselha se destacou na temporada 2025/2026 pelo time francês e foi anunciado como um dos convocados por Scaloni para a busca do tetracampeonato pelos hermanos. No entanto, em treinamento na manhã da última sexta-feira (5), o atleta se lesionou e não terá como se recuperar. Para o lugar, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) ainda não divulgou o nome do substituto.

"O zagueiro da Seleção Principal, Leonardo Balerdi, sofreu uma lesão muscular no músculo na perna direita e não poderá fazer parte do elenco que disputará a Copa do Mundo. Força, cabeça erguida e uma rápida recuperação, magrelo!", diz a postagem da seleção argentina.

Rotina de lesões e procupação na Argentina

O técnico Scaloni tem sofrido com preocupações vindas do departamento médico. Pelo menos 10 jogadores, incluindo o ídolo Lionel Messi se recuperam de pequenas a médias lesões, buscando o 100% para a estreia da Copa do Mundo. O time argentino faz o primeiro jogo da competição contra a Argélia, dia 16 de junho. No grupo ainda estão Áustria e Jordânia.