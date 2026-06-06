João Ricardo após vice na Copa do Nordeste: 'A gente lamenta, mas tem que virar a página'

Goleiro do Fortaleza e um dos líderes do time, João Ricardo lamentou a derrota para o Vitória na final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentaram neste sábado (6), no Barradão. O Tricolor chegou a abrir o placar com Luiz Fernando, mas sofreu a virada no segundo tempo.

"Só chegam dois times na final, e a gente conseguiu. A vitória não veio, o título não veio, mas é enaltecer a força, o empenho. O time veio para um jogo muito difícil, com desvantagem. Saímos na frente, mas não conseguimos segurar. A gente lamenta, mas temos que virar a página", afirmou o goleiro em entrevista à Jangadeiro.

Agora, o Tricolor do Pici volta as atenções para a Série B. A equipe volta a campo na terça-feira (9), quando visita o Timbu, no Estádio dos Aflitos. O duelo terá início às 19h (de Brasília).

"Terça temos um jogo difícil fora de casa contra o Náutico e é importante o torcedor continuar acreditando, apoiando, que a gente vai firme até o final do ano para conquistar o principal objetivo, que é o acesso. A torcida do fortaleza nunca desacreditou do time. E não vai ser diferente. A gente convida que venham, que apoiem, que ainda temos um longo ano pela frente", completou.