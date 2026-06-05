Fortaleza define planos no mercado e prioridades de reforços; veja detalhes

O Fortaleza Esporte Clube intensificou as buscas no mercado por reforços. Com a janela de transferência reabrindo no dia 20 de julho, o departamento de futebol definiu as prioridades junto ao técnico Thiago Carpini para fortalecer o elenco e seguir na briga pelo acesso à Série A do Brasileiro.

Com os objetivos desportivos alcançados no momento, a avaliação interna é positiva sobre o trabalho da comissão técnica, que está cada vez mais integrada com o departamento de futebol. E a continuidade desse processo é tida como crucial para o mapeamento dos alvos e consultas iniciais.

Após seis meses de atividades, a gestão entende que o elenco tem bom nível no cenário da Série B. No entanto, existem lacunas para preencher, além de peças subutilizadas que custam para a folha.

Camisa 9 é prioridade

Legenda: O atacante argentino Miritello é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

O principal foco é encontrar um centroavante para disputar posição com Miritello. O centroavante argentino é o vice-artilheiro da equipe em 2026, com sete gols, e titular absoluto de Carpini. Apesar disso, não tem substitutos à altura, seja para mudança no jogo ou ausência (lesão ou suspensão).

Das demais peças, GB não está nos planos de Carpini. A expectativa é de que o clube tente devolvê-lo ao Vasco, que o emprestou até o fim da temporada. Já Kayke encerra o contrato de empréstimo no fim de junho, não se firmou desde a temporada de 2025, e deve voltar ao Botafogo.

A outra alternativa é o meia Lucas Emanoel, que já foi utilizado, mas tem pouco lastro no profissional. Deste modo, Luiz Fernando é a opção na ausência de Miritello, mas tem características diferentes.

Ala direita

Legenda: Mailton apresentou credenciais positivas nos primeiros jogos pelo Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Recém-chegado, o lateral-direito Paulinho também não agradou a comissão técnica, diminuindo então as opções de disputa com Mailton, que era um dos destaques da equipe. Por conta da escassez de peças de origem para a função, o clube também busca mais um nome para o setor.

As soluções encontradas por Carpini, inclusive, foram elogiadas internamente. O meia Rodriguinho e o atacante Welliton também foram testados no 3-4-3 e aproveitaram as oportunidades. As improvisações são paliativos, que podem ser reduzidos com um reforço do lado direito da defesa.

Mercado e reposição

Com uma folha salarial alta para o padrão da Série B, próxima de R$ 5 milhões, e um elenco com peças valorizadas no mercado, o clube também compreende que tem bons nomes menos utilizados no momento, e que podem sair em caso de propostas vantajosas na nova janela de transferências.

Legenda: Brenno é um dos goleiros do elenco do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A posição de goleiro tem João Ricardo como titular e outros dois nomes de bom nível - Brenno e Vinícius Silvestre - para complementar, sendo um “luxo” na 2ª divisão. No meio-campo, o volante Rossetto foi pouco utilizado, apenas cinco jogos, enquanto o atacante Paulo Baya perdeu espaço.

Logo, mesmo que não sejam prioridades, movimentos de saída também podem gerar reposições, e exigir que a equipe observe setores específicos, como zagueiros volantes e pontas. O importante é reforçar que há lastro para mais investimento, sempre com cautela, em prol do acesso à Série A.