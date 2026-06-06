Renato Kayzer provoca o Fortaleza após título do Vitória: 'A vingança é minha'

Renato Kayzer fez uma provocação ao Fortaleza, seu ex-clube, após o Vitória conquistar o título da Copa do Nordeste. O atacante marcou o gol que selou a conquista da competição regional para o clube baiano neste sábado (6), no Barradão. A equipe venceu o Tricolor do Pici por 2 a 1 e fechou o confronto com 4 a 2 no placar agregado.

"Deus já disse: a vingança é minha", afirmou o jogador logo após o fim da partida, em entrevista ao canal SportyNet.

Kayzer deixou o Tricolor do Pici sob desconfiança da torcida e com relações estremecidas em suas duas passagens pelo clube cearense. Ele defendeu o clube em 2022 e voltou em 2024 até se transferir para o Leão da Barra. Minutos após a primeira declaração, desta vez em entrevista à Verdinha FM, ele adotou um tom mais conciliador.

"Ali eu estava de cabeça quente. Eu ia falar muita coisa, mas, graças a Deus, apareceu alguém para me tirar. Todo mundo que trabalhou comigo lá sabe o que eu passei. Amo os funcionários do Fortaleza. Todo mundo que estava ali por perto de mim sabe o que aconteceu. Mas a vida segue", afirmou o atleta à repórter Fernanda Alves.

"Adoro o clube e espero que volte à primeira divisão. Tem uma torcida maravilhosa, apaixonante. Fico na torcida sempre. Mando forças positivas e espero que tenham um grande ano, que possam voltar à Primeira Divisão, porque os funcionários, o clube e a torcida merecem", completou.

Agora, o Tricolor do Pici volta as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo na terça-feira (9), quando visita o Náutico, no Estádio dos Aflitos. O duelo terá início às 19h (de Brasília).