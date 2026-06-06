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Perda do título do Fortaleza é frustração esportiva, mas permite foco na Série B

O time cearense foi superado pelo Vitória na grande decisão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza tem a Série B do Brasileiro como principal objetivo
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza foi vice-campeão da Copa do Nordeste de 2026. É fato que o time cearense competiu com o Vitória, favorito e representante da Série A, além de superar a própria meta esportiva, que era chegar nas quartas, mas chegando na decisão, o objetivo era o título, e isso gera frustração esportiva.

A derrota é o primeiro golpe maior na era Thiago Carpini, apesar de ser encarada como um bônus. O Nordestão nunca foi o foco, inclusive com uma escalação reserva em parte do torneio, mas se tornou oportunidade, em ano já marcado pela conquista do Campeonato Cearense no começo da temporada.

Nos dois confrontos, mostrou sinais de que pode brigar rumo aos novos compromissos, apesar dos alertas. Deste modo, o caminho segue aberto para a luta pelo acesso.

Mais foco na Série B

Antes do jogo de ida da final, Carpini poupou alguns atletas contra o Athletic, fora de casa, e terminou derrotado na Série B. A mexida na equipe impactou no resultado negativo.

Por isso, ter um calendário mais limpo é importante para evitar o desgaste do elenco, inclusive com semanas cheias de treinamento. Deste modo, o fim do Nordestão dá mais fôlego na Segundona, que ainda será dividida em agosto com a Copa do Brasil, quando encara o Palmeiras em duas partidas.

Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza
Legenda: Thiago Carpini é o técnico do Fortaleza Esporte Clube em 2026
Foto: Ismael Soares / SVM

Diante dos desafios da agenda, com baixo investimento devido ao rebaixamento, o comandante já ressaltou, mais de uma vez, que “a conta iria chegar” da maratona. E isso pode explicar os últimos jogos, com o acúmulo de três partidas sem vitória e a queda recente de nível de parte desse grupo.

A caminhada é longa, e a Série B ressurge como definidor da temporada. Após 11 rodadas, o Fortaleza é o 5º colocado, com 18 pontos, tem uma campanha sólida na tentativa de ficar no G-6. Internamente, a avaliação é melhorar o rendimento com mais tempo de trabalho para buscar as duas primeiras posições, que permitem vaga direta à Série A.

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