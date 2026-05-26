Os prós e contras do Fortaleza enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil

O sorteio da Copa do Brasil foi cruel com o Fortaleza. Nas oitavas de final, o time cearense enfrentará o Palmeiras, o pior adversário possível no mata-mata. E nem se trata de azar, tendo em vista a falta de sorte do Leão em eventos do tipo, como na Copa Sul-Americana e na Libertadores.

Multicampeão, o clube paulista é amplamente favorito pelas estrelas disponíveis (nomes como Paulinho, Vitor Roque e Arias), grande momento (líder isolado da Série A) e pelo traballho do português Abel Ferreira (reconhecido por montar times copeiros). Além disso, em 2023, o confronto foi o mesmo, e o Verdão superou o Leão nas oitavas, em placar agregado de 3x1 - na ida, venceram por 3 a 0 em São Paulo, encaminhando a classificação.

O contraponto é justamente nesse contexto, pois o que é ruim também é vantagem: ser um completo azarão. Ser eliminado é o movimento natural, que pode tornar uma possível classificação como um episódio épico e histórico, sem contar a ausência de pressão na comissão técnica e no grupo de atletas pela sobrevivência.

Além disso, o planejamento estratégico também ameniza qualquer resultado ruim. A meta era chegar na 4ª fase, mas a equipe comandada por Thiago Carpini já até superou em duas etapas, quando avançou às oitavas. E mesmo disputando agora R$ 4 milhões, superou o arrecadado no torneio.

Isso porque a equipe já ganhou R$ 9,4 milhões na Copa do Brasil. Foi R$ 1,3 milhão com participação na 2ª fase, mais R$ 1,5 milhão ao chegar na 3ª fase (eliminou o Maguary-PE), além de R$ 1,6 milhão na 4ª fase (eliminou o Manauara-AM), R$ 2 milhões na 5ª fase (ao superar o Nova Iguaçu-RJ) e ainda R$ 3 milhões (quando ultrapassou o CRB). Logo, em todo caso, há um ganho.

A história tricolor tem esses percalços. E, muitas vezes, os sorteios constroem os grandes capítulos, como nos confrontos grandiosos contra Boca Juniors e River Plate.

Legenda: O Fortaleza empatou com o River Plate na Arena Castelão pela Libertadores de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Decisão na Arena Castelão

É fato que ninguém é eliminado de véspera. Apesar de tudo apontar para a classificação do Palmeiras, cabe ao Fortaleza construir mecanismos para competir. O sorteio deixou claro o caminho.

O primeiro encontro será no Allianz Parque e, para sonhar em avançar, o Leão tem de sair vivo, o que é muito difícil, pela pressão que o Palmeiras exerce quando mandante. No fim, é o que resta para então projetar a volta e escolher entre investir, caso seja um placar reversível, ou poupar o time.

O objetivo da temporada não reside nos 90 minutos contra o Palmeiras. Do porteiro ao CEO, todos no Pici sabem que foco da temporada é o acesso, e isso não muda com esse mata-mata pela frente. Como as datas base são nos dias 2 e 9 de agosto, o calendário elimina ainda qualquer evento pelo caminho, sem impactar tanto na Série B.