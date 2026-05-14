Artilheiro da Série B Sub20 pelo Ceará sonha com chance no time profissional: “no momento certo"

O Ceará venceu no Novorizontino por 2x1 nesta quinta-feira (14) na Cidade Vozão e se classificou para a 2ª Fase da Série B Sub-20 com uma rodada de antecedência. Das 5 partidas que o clube alvinegro disputou, saiu como vencedor em todas, sendo o líder do seu grupo com 15 pontos com 100% de aproveitamento. E um dos gols marcados foi do atacante Gabriel Amaral.

Ele é o artilheiro do torneio com 5 gols e marcou 50% dos gols do Vozão. Ele também concedeu uma assistência.

Vivendo um grande momento, Gabriel Amaral comemorou estar na artilharia do campeonato e a classificação do Ceará.

“É sempre bom marcar gols e ser o artilheiro do campeonato é gratificante, mas o mais importante é que eu consiga ajudar o time da melhor maneira. No fim, o que importa é que, com o apito final, possamos comemorar mais uma vitória”, comenta o camisa 9.

No momento certo

O atacante de 20 anos vai se encaminhando para mais uma temporada artilheira. Em 2025, Gabriel teve 16 gols marcados pela equipe do Sub-20. Neste ano, o jovem artilheiro fez sua estreia como profissional contra o Floresta pela primeira rodada do Campeonato Cearense, sua única oportunidade na equipe principal, até o momento.

"Não tenho pressa, sei que no momento certo vai surgir a oportunidade ideal de jogar pelo profissional. Estou trabalhando muito para que, quando precisarem de mim, eu esteja pronto para assumir a responsabilidade", destaca Gabriel Amaral, artilheiro da base do Ceará.