Aluno de jiu-jitsu morre a tiros durante treino em Jijoca de Jericoacoara
Thalysson de Sousa Rodrigues tinha 26 anos.
Um jovem de 26 anos foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (30), no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Thalysson de Sousa Rodrigues estava treinando dentro da academia quando foi atingido por disparos de arma de fogo.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a vítima respondia por dois crimes de tráfico de drogas e um registro por associação para o tráfico.
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Foram acionadas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) para atender a ocorrência de homicídio.
Em registros feitos no local, é possível ver o corpo do jovem caído sobre o tatame, usando roupas de academia.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara.