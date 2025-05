Polícia apreende haxixe e maconha avaliados em R$ 24 milhões escondidas em 'submarino' no AM

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na última quinta-feira (22), uma operação que localizou uma carga contendo mais de uma tonelada de haxixe e maconha, avaliada em R$ 24 milhões, escondida em um compartimento de uma embarcação no município de Manacapuru, distante 100 quilômetros de Manaus.

O local onde as drogas foram encontradas é chamado de "caleta submarina". O achado, segundo noticiou o portal Metrópoles, é inédito.

Além da carga, um suspeito, identificado como Kaleby Ramos dos Santos, foi detido em flagrante por tráfico de drogas. Ele já era investigado pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

“A equipe de investigação do Denarc descobriu que a embarcação estava vindo de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), transportando essa grande quantidade de drogas. Então passamos a monitorar a descida dos entorpecentes e identificamos que o material ilícito chegaria nas proximidades da feira da Panair, no bairro Educandos, zona sul”, falou o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc.

De acordo com ele, os policiais realizaram diligências três dias no local e o barco não foi localizado na área. Na quinta, ainda nas primeiras horas, as equipes avançaram e encontraram a embarcação nas proximidades da capital amazonense.

“Durante a abordagem, foi possível localizar o alvo dessa investigação, que seria o Kabely. Ele já estava sendo investigado e era responsável por fazer o transporte da droga. Ao realizar buscas na embarcação, foi possível encontrar mais de uma tonelada de haxixe e maconha escondidos na “caleta submarina”, resultando em um prejuízo de R$ 24 milhões ao crime organizado”, contou o delegado.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, afirmou que a corporação realizou outras apreensões recentes e continuará promovendo o enfrentamento ao tráfico de drogas no estado.

"A Polícia Civil vai continuar intensificando esse trabalho de apreensão às drogas, provando para a nossa sociedade que nós estamos engajados e empenhados em combater o tráfico de drogas, não só na nossa capital, mas no Estado como um todo”, enfatizou.

Segundo publicou o R7, o destino da droga era o Sudeste do país. A embarcação e a “caleta submarina” também foram apreendidas.